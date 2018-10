Akavan puheenjohtajan joutui perumaan ajatuksensa maahanmuuttajien palkoista

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön puheenjohtaja ehdotti kouluttamattomille maahanmuuttajille pienempiä palkkoja.

Fjäder pohti Ylen haastattelussa kouluttamattomille maahanmuuttajille mallia, joka auttaisi heitä nykyistä paremmin työhön.

”Jos halutaan kotouttaa maahanmuuttajat ja pakolaiset, joilla ei ole esimerkiksi ammatillista koulutusta, niin kyllä työehtosopimusten pitää joustaa”, Fjäder totesi.

Työehtosopimusten joustaminen tarkoittaa siis käytännössä mahdollisuutta maksaa kouluttamattomille maahanmuuttajille muita pienempää palkkaa. Fjäderin mukaan Ruotsissa puhutaan työelämän pelisääntöjen ja palkan joustosta sekä sosiaaliturvasta kokonaisuutena, joka auttaa kotoutumaan ja töihin.

Akavan puheenjohtaja epäili, että nykyisillä työelämän pelisäännöillä kouluttamattomat maahanmuuttajat eivät pääse töihin.

Maahanmuuttajien työllistyminen nousi esille Ylen eilen julkaiseman taloustieteen nobelisti Bengt Holmströmin haastattelun jälkeen. Holmström ehdotti, että kouluttamattomille maahanmuuttajille voitaisiin maksaa pienempää palkkaa, jotta he työllistyisivät helpommin.

Fjäderin lausunto on herättänyt närää Akavan sisällä. Ylen saamien tietojen mukaan osa Akavaan kuuluvista ammattiliitoista pohtii vakavasti potkujen antamista puheenjohtajalle.

”Sture Fjäderin kommentti ei vastaa millään tavalla liittomme arvoja. Jos tulee jokin äänestys, niin näiden lausuntojen jälkeen hän ei nauti siinä luottamustamme”, Tradenomiliiton toiminnanjohtaja Mika Varjonen sanoo Ylelle.

Kohu on Akavan sisällä sen verran kova, että Fjäder joutui julkisesti pyytämään anteeksi sanomisiaan Akavan lehdistötiedotteessa.

”Pyydän anteeksi kommenttiani ja olen pahoillani, että vastuksestani syntyi mielikuva, että ehdotan kahden kerroksen työmarkkinoiden syntymistä. Tämänkaltaista mallia Suomeen emme todellakaan halua, vaan kaikkia työntekijöitä pitää kohdella tasavertaisesti. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen työmarkkinoilla on Akavan keskeinen arvo. Haastattelussa pyrin tuomaan esille, että kotoutuminen tapahtuu nopeammin silloin kun maahanmuuttajat työllistyvät”, perustelee Fjäder.

Suomen työllisyysastetta on nostettava, jotta voimme tulevaisuudessa ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan. Tämä tarkoittaa myös, että tarvitsemme lisää ulkomaalaista työvoimaa.

Fjäderin mielestä on määrätietoisesti poistettava työllistymisen esteitä.

”Koulutus on tärkein keino, jolla voidaan edistää maahanmuuttajien pääsyä työelämään. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuutta kaikilla koulutusasteilla on lisättävä. Kielikoulutus on merkittävää kotoutumisessa ja työllistymisessä. monipuoliset kontaktit työelämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edistävät koulutuksen rinnalla työllistymistä, esimerkiksi työharjoittelut”, Fjäder sanoo.

Useat Akavan liitot ovat osallistuneet keskusteluun maahanmuuttajien työllistymisestä ja yhdenvertaisuudesta.