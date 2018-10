Inderesin Rautanen: Ericssonin tulosyllätys antaa nostetta myös Nokian osakkeelle

Nokian ruotsalaiskilpailija julkaisi aamulla konsensusennusteet selvästi ylittäneen tulosraportin.

Ericssonin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ylitti yhdeksän prosenttia vertailujakson liikevaihdon. Nokiankin näkymien kannalta tärkeän verkkoliiketoiminnan kasvu oli viisi prosenttia ja sitä siivitti Pohjois-Amerikan hyvä kysyntä.

Verkkoliiketoiminta petrasi myös kannattavuudessa, sillä sen liikevoittomarginaali nousi 16 prosenttiin, kun se vuosi sitten oli 12 prosenttia.

Analyysitalo Inderesin Nokia-analyytikko Mikael Rautanen näkee Ericssonin ja Nokian välillä selvän yhtäläisyyden.

”Ericssonin julkaisema Q3-tulos oli markkinoille positiivinen yllätys, mikä antoi pientä nostetta myös Nokian osakkeelle. Odotukset 5G-syklin tuomasta verkkomarkkinan käänteestä saivat raportin myötä lisää maata jalkojen alle”, Rautanen toteaa Inderesin uutiskommentissaan.

Rautasen mukaan Ericsson painottaa strategiassaan kahta asiaa: kustannustehokkuutta ja tuotteiden kilpailukykyä. Molempien osalta yhtiön edistyminen näyttää maistuvan markkinoille.

Ericssonin verkkoliiketoiminnan kannattavuuden parantumista ajaa Rautasen mukaan kulutehokkuus sekä uusi tuoteportfolio.

”Raportoidulla tuloksella katsottuna Ericsson oli ensimmäistä kertaa voitollinen vuoden 2016 jälkeen. Nokian tavoin rakennemuutos ja kulusäästöohjelmat ovat rasittaneet tulosta merkittävästi.”

Vaikka verkkoliiketoiminnan liikevaihdon kasvun piristymistä ajoi erityisesti Pohjois-Amerikka, yhtiö kommentoi kasvua olevan myös useilla muilla markkinoilla kuten Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kasvu tulee ennen kaikkea 5G-verkoista.

”Operaattorit ottavat käyttöön 5G-teknologiaa ensimmäisessä vaiheessa pystyäkseen vastaamaan dataliikenteen rajuun kasvuun, sillä 5G on merkittävästi kustannustehokkaampi tapa lisätä kapasiteettia. Lisäksi 5G:n ensimmäisiä konkreettisia sovelluksia ovat ”kiinteät” 5G-yhteydet, joita on jo Yhdysvalloissa kaupallisessa käytössä”, Inderesin analyytikko toteaa.

Rautanen kuitenkin ihmettelee, miksi markkinat arvostavat enemmän Ericssonin kuin Nokian osaketta.

”Ericssonin osake on reippaassa nousussa raportin julkaisun jälkeen ja viimeisen vuoden aikana osake on noussut yli 60 %. Nokia on myös tämän kommentin julkaisuhetkellä noin 4 % plussalla. Nokian osake on polkenut paikallaan viimeisen vuoden aikana. Ericsson on kuluvan vuoden aikana suoriutunut operatiivisesti selvästi Nokiaa paremmin, mutta kaksikon arvostustasojen erojen kasvu vuoden aikana on ollut hämmentävää. Nokiaa hinnoitellaan tällä hetkellä kaikilla arvostuskertoimilla tuntuvasti Ericssonia alemmin.”

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,5 euroa.