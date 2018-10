Halventunut liira lisäsi roimasti Turkin matkailua

Suomalaisten matkailu Turkkiin on lisääntynyt selvästi. Maan talousvaikeudet ovat tehneet Turkista edullisen matkailukohteen suomalaisille.

Turkin talousvaikeuksien vuoksi maan valuutta liira on halventunut kuluvan vuoden roimasti euroon nähden. Euron vaihtokurssi on noussut vuoden alusta jo 52 prosenttia liiraan verrattuna.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallitus on kiihdyttänyt maan talouskasvua hyvin elvyttävällä talouspolitiikalla. Kasvu on ollut hallitsematonta, ja maan inflaatio on laukannut jopa 16 prosentissa ja vaihtotase on ollut vahvasti alijäämäinen. Turkki on myös velkaantunut ulkomaille.

Turkin olisi pitänyt hillitä hallitsematon kasvua rahapolitiikan kiristämisellä, mutta maan keskuspankki ei ole tarpeeksi itsenäinen ja presidentti on voinut vaatia korkojen pitämistä alhaalla. Lisäksi turkkilaiset yritykset ovat velkaantuneet hyvin nopeasti erityisesti ulkomaille.

Ongelmia on aiheuttanut myös presidentin harjoittama ulkopolitiikka. Turkin ja Yhdysvaltain suhteet ovat lukossa. USA:n presidentti Donald Trumpin hallinto tahtoo, että Turkki vapauttaa amerikkalaisen pastorin Andrew Brunsonin. Turkki ei ole tähän kuitenkaan taipunut, minkä vuoksi Trump on uhannut nostaa Turkin metallien tuontitullit kaksinkertaisiksi.

Ongelmien kärjistyminen viime kesänä on johtanut liiran ulkoisen arvon romahdukseen.

Vahva euro ja halpa liira tarkoittavat suomalaisille Turkin matkailijoille selvää ostovoiman nousua. Turkki on nyt suomalaisille selvästi aiempaa edullisempi matkailukohde.

Tämä näkyy Turkin matkojen kysynnässä.

Nettimatkatoimisto ebookersilla lento- ja hotellipaketteja Turkkiin on varattu tänä vuonna (tammi-kesäkuu) peräti 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Turkin suosiota kirittää Turkin liiran romahdus, joka on tehnyt Turkista turisteille aikaisempaa edullisemman, mutta ebookersin viestintäpäällikön Claudia Parkerin mukaan Turkin suosion taustalta löytyy myös paljon muuta kuin edullisuus.

“Monipuolisuus. Turkki on kulttuurimatkailijalle ehtymätön aarreaitta, mutta sillä on tarjota myös Välimeren parhaisiin lukeutuvat aurinkorannat. 3,5 tunnin suora lento Helsingistä Istanbuliin on houkutteleva”, sanoo Parker.

Turkin ainutlaatuisuus perustuu sen historialliseen sijaintiin idän ja lännen välissä. Tämä materialisoituu erityisesti maan pääkaupungissa Istanbulissa, joka on maailman ainoa kahdessa maanosassa sijaitseva kaupunki. Istanbulin lävitse kulkee Euroopan ja Aasian raja. Istanbul tunnettiin myös Itä-Rooman eli Bysantin valtakunnan pääkaupunkina yli tuhannen vuoden ajan.

“Istanbul on koko maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kulttuurikaupunki, mutta sen lisäksi Turkilla on vaikkapa sellaisia pakko-nähdä-ennen-kuolemaa-kohteita kuin Pamukkalen uskomattomat kalkkikivialtaat ”, sanoo Parker.

Turkin matkailun sesonki on Välimeren maiden tapaan huhti-lokakuussa, mutta Parkerin mukaan Turkkia kannattaa pitää mielessä myös sesongin ulkopuolella.

“Sesongin ulkopuolella matkustava nauttii entistä edullisimmista hinnoista ja maassa on eri tavoin kiinnostava ilmapiiri ilman turisteja.”

Suomalaisten suosikkikohteet Turkissa*

Alanya Istanbul Antalya Side Marmaris Belek Manavgat Kemer Kusadas Cesme

Lähde: ebookers, Suomalaisten lento- ja hotellipakettien varaukset Turkkiin, tammi-kesäkuu 2018