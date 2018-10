Onko tässä markkinoiden helpoin tapa maksaa laskuja?

Moni suomalainen on siirtynyt käyttämään sähköisiä laskuja. Clark-sovelluksen avulla kaikki laskut voi maksaa mobiililla.

Suomalainen Clark-sovellus lupaa tehdä oman talouden hallinnasta helpompaa ja tehokkaampaa. Palvelun avulla voi keskittää laskujen vastaanottamisen ja maksamisen yhteen paikkaan. Laskut ovat palvelun keskiössä, mutta sovelluksesta löytyy muita taloutta tukevia työkaluja. Clarkin avulla voi seurata esimerkiksi päivittäisiä kuluja, hallinnoida dokumentteja ja sovellus muistuttaa lähestyvistä laskujen eräpäivistä.

Clarkissa on käytössä myös bonusjärjestelmä. Palvelun käyttäjä voi kerryttää kaikista maksamistaan laskuista henkilökohtaista bonusta, jonka voi muuttaa suoraan rahaksi omalle pankkitilille. Bonusta kertyy myös palvelun kautta tehdyistä verkkokauppaostoksista. Clarkiin on rekisteröity yli 180 verkkokauppaa muodin, elektroniikan, urheilun, rakennustarvikkeiden ja matkailun parista.

Clark-palvelun on löytänyt yli 11 000 käyttäjää ja sovellukseen voi rekisteröityä ilmaiseksi.

Clark tuo valinnan kuluttajalle

Eri laskutuskanavia pitkin tulevien laskujen pitäminen järjestyksessä, maksaminen ajallaan sekä laskujen arkistointi voi olla haastavaa. Kuluttajan kannalta ongelmallisuus korostuu ennen kaikkea tilanteissa, joissa yritys ei tarjoa haluttua toimitustapaa.

”Haluamme tarjota kuluttajalle mahdollisuuden ohjata kaikki laskut ja dokumentit samaan sovellukseen riippumatta yrityksien tarjoamista toimitustavoista. Laskujen ja dokumenttien seuraaminen ja hallinnointi yhdestä paikasta säästää selvästi aikaa, rahaa ja vaivaa”, kertoo Clarkin toimitusjohtaja Niklas Elomaa.

Laskut yhteen palveluun nappia painamalla

Clark on rakentanut yhteistyökumppaniverkoston, joka mahdollistaa laskujen keskittämisen yhteen palveluun. Verkosto kattaa tällä hetkellä noin 20 000 eri laskuttajaa ja määrä kasvaa jatkuvasti. Verkoston kautta kulkevat laskut saa palveluun nappia painamalla.

”Tulemme jatkossakin keskittymään yhteistyökumppaniverkoston kasvattamiseen, koska haluamme tehdä palvelun käyttöönoton mahdollisimman vaivattomaksi kuluttajille”, kertoo Clarkin myyntipäällikkö Jarno Henriksson.

ClarkApps Oy on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.