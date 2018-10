Suomen kallein myytävä henkilöauto on aikansa superurheiluauto

Tällä hetkellä ylivoimaisesti kallein myynnissä oleva henkilöauto on Mercedes-Benz SL300 Roadster. Hintapyyntö on lähes 1,05 miljoonaa euroa.

Tämä urheiluautoklassikko on myynnissä Lempäälässä ja sillä on ajettu vain 5000 kilometriä. Vuosimalli on 1957.

Nettiauto.com-sivustolla auto esitellään seuraavasti:

Harvinaisuus, mitä ei tarvitse selitellä – todella upea roadster kuuluisasta lokinsiipi Gullwingin johtotähdestä. Aikansa nopein sarjavalmisteinen auto, joka on museorekisteröity Suomeen. Auto ajettiin talliin 1972, missä se on säilynyt alkuperäiskuntoisena aina vuoteen 2005 saakka, jolloin korkeatasoinen entisöintiprosessi aloitettiin. Alkuperäiset manuaalit löytyvät ja myös huoltokirja merkintöineen, alkuperäinen varaosaluettelo yms. Palokunnanpunainen ulkoväri, vaaleanharmaa nahkasisustus, vaaleanharmaa kangaskatto, instrumentit englanniksi, ajovalot erillisillä seisontavaloilla, Becker Mexico-radio, 2. peruutusvalo, erikoiskytkin sumuvaloille, kaukovalo-kytkin lattiatilassa, levypyörät kromatuilla pulteilla ja korkeakiillotetut kapselit, Turvavyöt molempiin istuimiin. Kysy lisää myynnistämme. Classic Data luokitus 1. World wide delivery!

Moottori-sivuston mukaan 300 SL Roadster on yksi halutuimmista, mutta myös harvinaisimmista Mercedes-Benzin valmistamista urheiluautoklassikoista.

Mercedes-Benz SL on saksalaisen Mercedes-Benzin valmistama 2-ovinen automalli. SL-nimi tulee saksankielen sanoista Sport Leicht. Mercedes-Benzin urheiluauton virallinen ensiesittely tapahtui Genevessä maaliskuussa 1957 ja Roadstereita valmistettiin vuoden 1963 helmikuuhun mennessä yhteensä 1858 kappaletta.

Moottori-sivuston mukaan SL-malliston juuret juontavat vuoteen 1952, jolloin Mercedes-Benz palasi autourheilun pariin ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen. Nykyään 300 SL Roadster on valmistajansa mukaan yksi merkin halutuimmista, mutta myös harvinaisimmista urheiluautoklassikoista.

Roadstereissa työn tekee kolmelitrainen, kuusisylinterinen M 198 -rivimoottori, jossa on bensiinin suorasuihkutus. Tehoa moottorissa on 158 kilowattia ja 215 hevosvoimaa.

Daimlerin mukaan erästä 300 SL Roadsteria testattiin vuonna 1958 Saksan moottoritiellä ja urheiluauto saavutti hieman yli 240 kilometriä tunnissa keskinopeuden.

Hyväkuntoisten 300 SL Roadstereiden hinnat ovat yleensä vähintään miljoona euroa, kuten tässäkin tapauksessa. Roadster on tällä hetkellä yksi Mercedes-Benzin arvokkaimmista brändeistä.

Roadsterin hintapyyntö on omaa autojen ilmoitussivustoilla omaa luokkaansa. Esimerkiksi seuraavaksi kovin henkilöautojen hintapyyntö on Lamborghini Aventadorilla, jonka hinta on hieman alle 800 000 euroa.