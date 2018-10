Osakemarkkinoilla on näkyvissä vaaranmerkkien täyskäsi, arvioi LähiTapiolan kuluttajaekonomisti.

Osakkeiden hinnat ovat nousseet lähes yhtäjaksoisesti 9,5 vuotta ympäri maailmaa. Hintakehityksessä on kuitenkin jo näkynyt hajontaa, sillä erityisesti useiden kehittyvien talouksien pörsseissä osakkeiden hinnat ovat olleet laskussa. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa osakemarkkinat ovat tehneet tänäkin vuonna uusia ennätyksiä.

Osakkeiden hintojen nousua uhkaavat myös useat tekijät taloudesta ja politiikasta. LähiTapiolan kuluttajaekonomistin Hannu Nummiaron mukaan näkyvissä olevat uhkatekijät voivat toteutuessaan, yhdessä tai erikseen, kääntää osakkeiden hinnat laskuun.

Iso uhkatekijä osakkeiden hinnoille on Nummiaron mukaan talouskasvu, joka näyttää hidastuvan useissa maailman maissa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti kesällä, että euromaiden kasvu hidastuu kuluvan vuoden 2,2 prosentista 1,9 prosenttiin ensi vuonna. Yhdysvaltain kasvun IMF uskoo rauhoittuvan 2,9 prosentista 2,7 prosenttiin. Kasvun hidastuminen väistämättä heikentää yritysten, kuten pörssiyritysten tuloksia ja siksi perusteita osakehintojen nousulle on vaikea nähdä.

Nummiaron mukaan teollisuusmaiden suhdannenäkymät heikkenevät tällä hetkellä kiihtyvästi. Myös rahapolitiikan kiristäminen testaa talouden kestokykyä.

”Tällaisessa ympäristössä varovaisuus on usein ollut valttia. Trumpin veronalennukset tukevat Yhdysvalloissa, mutta kehittyvät taloudet ovat joutuneet Yhdysvaltain keskuspankki Fedin koronnostojen ja vahvan dollarin puristukseen. Kehittyvien talouksien perisynti on ollut lainaaminen dollareissa ja nyt näiden lainojen hoito vaikeutuu. Esimerkiksi Turkki on riippuvainen ulkomaisesta rahoituksesta”, Nummiaro toteaa.

Myös Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota aiheuttaa uhkakuvia osakkeisiin. Toistaiseksi kauppasota on näkynyt erityisesti Kiinassa laskevina osakkeiden hintoina, mutta Yhdysvalloissa näin ei ole käynyt. Yhdysvaltain viimeisempien 200 miljardin dollarin tuontitullien ja Kiinan 60 miljardin dollarin vastatullien jälkeen kauppasota on jäädytetty asemasotavaiheeseen Yhdysvaltain marraskuisten välivaalien yli.

Nummiaron mukaan kauppasotaan ei ole löytymässä nopeasti ratkaisua.

”Nopeaa ratkaisua ei ole näkyvissä ja ostopäälliköiden luottamus vientitilausten näkymiin on jo huomattavasti heikentynyt. Kauppasota on osa Trumpin poliittista identiteettiä ja nyt populismi on muuttumassa realismiksi. Suomi pienenä avotaloutena ei ole tilanteelle immuuni. ”

Ekonomistin mukaan isommat muut tunnistetut riskit ovat Italian budjettipolitiikka ja Brexit.

Ennusteiden niin sanotut perusskenaariot sulkevat pois epätodennäköisiltä tuntuvat kriisiytymiset, mutta toisinaan liekki leimahtaa. Tunnistamattomien riskien kipinät ovat Nummiaron mukaan kaikkien vaarallisempia. Niillä on yllätysetu puolellaan.