SDP:n Harakan lakialoite poistaisi oman asunnon vuokrauksen veroesteen

SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava Timo Harakka jätti torstaina lakialoitteen, jolla helpotettaisiin oman asunnon lyhytaikaista vuokrausta esimerkiksi alustapalvelujen kautta.

Asuntoaan AirBnb-majoituspalvelun kautta tai muulla tavalla vuokrannut asunnonomistaja saattaa joutua maksamaan yllättäviä veroja asunnostaan siinä vaiheessa, kun hän myy asunnon.

Tavallisesti asunnon voi myydä ilman luovutusvoittoveron maksamista, jos siellä on asunut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Luovutusvoittovero pitää kuitenkin maksaa, jos asunnon myyntihinta on korkeampi kuin ostohinta, eikä asunnon omistaja ole asunut asunnossa kahta vuotta yhtäjaksoisesti. Jos asunnosta vuokraa vain osan, kahden vuoden kausi ei katkea.

”Ei ole väliä, mitä kautta vuokralainen tulee. Jos koko asunto vuokrataan, se panee kahden vuoden poikki”, kertoo verohallinnon henkilöverotusyksikön ylitarkastaja Petri Manninen Helsingin Sanomille.

Harakan mukaan nykyään oman asunnon myyntivoitot ovat verovapaita, kun asunnossa on asuttu yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Jos vuokraat asuntosi edes muutamaksi päiväksi, asumisehto katkeaa ja sen laskeminen aloitetaan alusta.

”Ehdotukseni poistaa tämän epäkohdan”, Harakka sanoo.

Lakialoitteessa esitetään verovapauden edellytykseksi, että asuntoa on käytetty omana tai perheen asuntona milloin tahansa yhteensä 730 päivän (kahden vuoden) ajan. Harakan mukaan muutoksella päivitettäisiin laki vastaamaan nykytodellisuutta.

Harakka on itse toiveikas lakialoitteen läpimenosta. Hänen mukaansa nykyinen laki on vanhentunut. Airbnb:n kaltaiset alustat antavat mahdollisuuden asunnon helppoon vuokrauksen poissaolojen ajaksi. On väärin, jos alle kahden vuoden omistusaika pakottaa ihmiset vuokraamaan asuntojaan pimeästi.

”Verotus ei saa estää kehitystä, jolla tehostetaan asuntojen ja muiden resurssien käyttöä. Yhteiskäyttö on yksi vastaus ilmastohaasteeseen. Joustavuus helpottaisi myös tilapäisiä työn perässä muuttoja, kun ne eivät johtaisi verovapauden menetykseen”, Harakka sanoo.

Yleensä opposition tekemät lakialoitteet eivät johda muutoksiin. Tässä tapauksessa myös valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Esko Kiviranta (kesk.) piti Helsingin Sanomissa 5.7. tilannetta kohtuuttomana.

”Rohkenen toivoa, että valtiovarainvaliokunta tarttuu epäkohtaan ja korjaa lainsäädäntöä”, Harakka sanoo.

Airbnb on mullistanut matkailubisneksen tarjoamalla maailmanlaajuisen yhteisön, jossa tavalliset ihmiset voivat tarjota asuntojaan loma-asunnoiksi. Palvelu on perustettu vuonna 2008 ja se tarjoaa tänä päivänä lukemattomia vuokra-asuntoja, jopa 191 eri maassa.

Majoituskohteiden kirjo on laaja; kerrostaloasuntoja, hulppeita villoja, puutaloja tai pieniä B&B-paikkoja. Majoituspalvelu perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, majoituskohteiden ja matkustajien rehellisiin arvosteluihin.

Yle raportoi Airbnb-palvelun nappaavan Suomessa yöpyvien rahoista lähes 58 miljoonaa euroa, joista tilitetään yhtiön mukaan jopa 97 prosenttia vuokraajille.