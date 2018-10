Euroopan suurin lainojen markkinapaikka Mintos laajentaa toimintaansa

Vertaislainojen markkinapaikan tarjoava Mintos tulee tarjoamaan sijoittajille tavan siirtää varoja reaaliaikaisesti pankkitilien välillä 29:ssä Euroopan maassa.

Mintos on vertaislainojen globaali markkinapaikka, jonka kautta sijoittajat voivat sijoittaa muiden kuin pankkien liikkeelle laskemiin lainoihin. Sijoittajalle Mintos tarjoaa alustan, jonka kautta sijoittajalla voi sijoittaa useiden eri palveluntarjoajien lainatuotteisiin.

Nyt lainojen markkinapaikka on aloittanut yhteistyön eurooppalaisen maksupalveluyhtiö Trustlyn kanssa.

Ottamalla käyttöön Trustlyn suorat verkkopankkimaksut Mintos tulee tarjoamaan sijoittajille helpon tavan siirtää varoja – reaaliaikaisesti – pankkitilien välillä 29:ssä Euroopan maassa. Yhteistyön ansiosta sijoittajien on helpompaa ja yksinkertaisempaa tehdä sijoituksia luottoihin Mintosin markkinapaikan kautta.

Mintosin asiakasmäärä on kasvanut nopeasti ja sen alustaa käyttävien sijoittajien määrän odotetaan kasvavan 100.000:een kuluvan vuoden loppuun mennessä. Trustlyn suorien verkkopankkisiirtojen avulla Mintosin alustaa käyttävien sijoittajien on mahdollista tehdä rahansiirtoja reaaliaikaisesti. Testivaiheen aikana Baltian maissa 80 % uusista rekisteröityneistä asiakkaista valitsi rahansiirtoihin Trustlyn sen nopeuden ja mukavuuden takia.

”Kumppanuutemme Trustlyn kanssa on luonnollista ja olemme sitoutuneet käynnistämään tehokkaan pääomien liikkumisen yli rajojen. Nopeiden ja erittäin turvallisten siirtojen tarjoaminen on tärkeää, jotta pystymme vastaamaan sijoittajien vaatimuksiin saumattomasta, nopeasta ja yksinkertaisesta käyttäjäkokemuksesta”, Martins Sulte, Mintosin toimitusjohtaja ja yksi perustajista toteaa.

Mintosilla ja Trustlyllä on yhteinen intressi tehdä suoramaksuista mahdollisimman helppokäyttöisiä ja tehokkaita sekä paikallisille että kansainvälisille sijoittajille, toteaa puolestaan Trustlyn liiketoimintajohtaja Johan Nord.

Nordin mukaan kumppanuus on loistava esimerkki siitä, kuinka kaksi finanssiteknologiayritystä voi yhteistyössä luoda lisäarvoa sijoittajille virtaviivaistamalla tapahtumankäsittelyprosessin ja samalla nostamalla sen turvallisuuden korkeimmalle tasolle.

Toimintansa käynnistymisen jälkeen vuonna 2015 Mintos on kasvanut eksponentiaalisesti ja tullut lajissaan maailman suurimmaksi markkinapaikaksi. Tähän mennessä markkinapaikkaan on liittynyt 76 000 sijoittajaa, ja sen ennakoidaan saavuttavan 100 000 sijoittajan rajan vuoden loppuun mennessä.

Mintosin markkinapaikka on voittanut AltFi People’s Choice -palkinnon vuonna 2016 ja 2017, tullut toiseksi AltFi European Alternative Finance Platform of the Year -palkintokisassa vuonna 2016 ja voittanut Espanjan FinTech Awards Most Influential Fintech -palkinnon vuonna 2018.

Yhtiön henkilöstömäärä on 60 ja se aikoo kasvattaa henkilöstömääränsä 80 – 100:aan vuoden loppuun mennessä sekä laajentaa toimintansa Lainalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan

Lue lisää Mintosin vertaislainapalvelusta tästä.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.