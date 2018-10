Mandatum Life avaa arvopapereiden välityspalvelun – Nordnetin entinen maajohtaja palvelun kipparina

Mandatum Life avaa Saxo Bankin kaupankäyntiteknologiaan perustuvan Mandatum Trader -arvopapereiden välityspalvelun vuoden 2019 alkupuolella.

Mandatum Trader on Saxo Bankin kaupankäyntiteknologiaan perustuva välityspalvelu. Palvelu on suunnattu sijoittajille, joilla on suomalaiset pankkitunnukset. Mandatum Traderin kautta voi sijoittaa niin osakkeisiin, rahastoihin, joukkovelkakirjoihin kuin johdannaisiin.

Instrumenttitarjontaan kuuluu kymmeniä tuhansia eri sijoituskohteita 36 eri markkinalla.

Palvelun hintaa Mandatum ei tässä vaiheessa vielä kerro, mutta väittää hinnoittelun olevan hyvin kilpailukykyinen. Yhtiö kertoo hinnoittelusta tarkemmin lähempänä palvelun avautumista.

”Mandatum Traderissa asiakas pääsee valitsemaan useista eri kaupankäyntisovelluksista, joten palvelusta tulee hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. Digitaalisten palveluiden merkitys korostuu jatkuvasti ja haluamme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia välineitä”, Mandatum Lifen kaupankäyntipalveluiden johtaja Niklas Odenwall kertoo.

Odenwall toimi aiemmin Nordnetin Tanskan ja Suomen maajohtajana.

Mandatum Life vastaa Mandatum Traderissa asiakkaan tunnistamisesta ja suomenkielisestä asiakaspalvelusta. Saxo Bank vastaa Mandatum Traderin kaupankäynnistä.

Palvelu avautuu osoitteessa www.mandatumtrader.fi vuoden 2019 alkupuolella.