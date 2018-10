Kalustevalmistaja Martelan osakekurssi laski yli seitsemän prosenttia tulosvaroituksen johdosta.

Kalustevalmistaja alentaa vuoden 2018 liikevaihto- ja liiketulosohjeistustaan. Kolmannen neljänneksen myynti ei yhtiön mukaan kehittynyt ennakoidulla tavalla, mikä vaikutti negatiivisesti liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen.

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti oppimisympäristömarkkinan pieneneminen ja julkisen sektorin hankintasopimusneuvotteluiden siirtyminen.

Uuden ohjeistuksen mukaan Martela-konsernin vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen oletetaan pysyvän samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen. Edellisen ennusteen mukaan koko vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioitiin paranevan edellisvuotisesta.

Martelan liiketulos kertyy normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla. Konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3 miljoonaa euroa.

Keskiviikkona yhtiö kertoi päätöksestään keskittää logistiikka- ja taloustoimintoja sekä myynnin tukitoimintoja entistä enemmän Suomeen. Muutoksen tavoitteena on edelleen tehostaa yhtiön sisäisiä prosesseja ja siten paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin. Osana tätä prosessia Martela on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut Ruotsin tytäryhtiössään Martela Ab:ssä.

Yhtiön tavoitteena yhteistoimintaneuvotteluissa on toiminnan tehostamisen lisäksi saavuttaa työtehtävien uudelleenjärjestelyn kautta noin 0,5 miljoonan euron positiivinen vuosittainen vaikutus liiketulokseen alkaen vuodesta 2019. Uudelleenjärjestelystä arvioidaan aiheutuvan ylimääräistä kustannusvaikutusta vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle.

Martelan näkyvyys kuluvan vuoden tuloksen tasoon on edelleen sumuinen, arvioi Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen kaksi viikkoa sitten.

”Yhtiön pääosin projekteihin perustuvassa liiketoiminnassa kysyntää pystytään tarkalleen ennakoimaan vain noin 4-6 viikkoa eteenpäin ja myyntisyklit voivat olla pitkiä. Epävarmuutta tällä hetkellä lisää valtion yhteishankintayksikkö Hanselin Toimistokalusteet 2018-2022 ja Kuntahankintojen Kalusteet 2018 -yhteishankinnan uudelleenkilpailutukset”, Kinnunen toteaa Inderesin analyysissaan.

Analyytikon mukaan tällä hetkellä julkinen sektori on Suomessa ”sopimuksettomassa” tilassa ja asiakkaiden on yhtiön mukaan tämän takia vaikea tehdä päätöksiä. Julkinen sektori on ollut perinteisesti Martelalle merkittävä asiakas ja nykyinen epäselvä tilanne voi painaa tämän sektorin liikevaihtoa loppuvuonna.

Myös kilpailutilanne jatkuu Suomessa kireänä ja Ruotsin liiketoimintojen ylösajo vaatii vielä aikaa, Kinnunen arvioi. Jotain myönteistäkin on kuitenkin tapahtunut.

”Myönteisinä asioita ovat puolestaan mm. se, että Norjassa yhtiö on kehittynyt vahvasti ja se, että yhtiö on tänä vuonna saanut kauppaa ensimmäistä kertaa Ruotsissa julkiselle sektorille koko Ruotsin laajuisesti.”

Martela julkaisee vuoden 2018 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksensa 2.11.2018.

Inderesin suositus Martelan osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 4,3 euroa.