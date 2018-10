Ministeri Orpo: Suomi tarvitsee kolme keskeistä uudistusta

Valtiovarainministeri Petteri Orpo puhui Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä tiistaina.

Orpon mukaan ainoa keino varmistaa, että julkinen talous saadaan kestävästi tasapainoon, on nostaa työllisyys etusijalle kaikessa päätöksenteossa.

”Matala työllisyysaste ja korkea työttömyys ovat vakava ongelma julkiselle taloudelle. Työllisyysaste on nostettava ensin 75 prosenttiin ja sen jälkeen lähemmäs 80 prosenttia. Muussa tapauksessa työtä tekevät suomalaiset maksavat kustannukset kasvavina veroina tai huonompina palveluina ja matalampana elintasona”, ministeri varoitteli.

Kolme keskeistä uudistusta

Pohjoismaisen työllisyysasteen saavuttamiseksi tarvitaan valtiovarainministerin mukaan kolme keskeistä reformia.

Orpon mukaan tarvitaan sosiaaliturvareformi, joka vähentää kannustinloukkuja ja parantaa kannustimia työntekoon.

”Uudistus yksinkertaistaa sosiaaliturvaa yhdistämällä eri tukimuotoja ja tasoittaa kannustinloukkuja vähentämällä tuen tasoa samalla, kun työtulot kasvavat. Uudistus säilyttää tuen vastikkeellisuuden, mutta tukee työnteon kannustimia ja korkean työllisyysasteen saavuttamista.”

Kokoomus on julkaissut oman yleistukimallinsa näiden periaatteiden pohjalta, ja vastaavia avauksia on tullut myös muilta puolueilta. Ministerin mukaan sosiaaliturvareformi on tärkein rakenneuudistus, joka seuraavan hallituksen on vietävä maaliin.

Ministerin mukaan on jatkettava veroreformia, jossa työn verotusta kevennetään ja verotuksen painopistettä siirretään haittojen ja päästöjen verotukseen.

Hallituskauden aikana työn verotusta on kevennetty kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla pieni- ja keskituloisia painottaen. Orpon mukaan ensi vuoden budjetissa maltillisia kevennyksiä jatketaan kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä kasvattamalla.

Korkean työn verotuksen ongelmat koskettavat jokaista tavallista palkansaajaa, Orpo painottaa.

”Yhdessä sosiaaliturvareformin kanssa verotuksen keventäminen madaltaa merkittävästi pienipalkkaisen työn vastaanottamisen kynnystä. Työnteon kannustimien parantamiseksi marginaaliveroprosenttien alentamista on jatkettava kaikilla tulotasoilla.”

Kolmanneksi Suomi tarvitsee reformeja työelämään, koulutukseen ja perhevapaisiin. Ministerin mielestä on toteutettava kunnianhimoinen perhevapaauudistus, jossa äitien ja isien hoivavastuuta jaetaan tasaisemmin ja naisten työmarkkina-asemaa parannetaan.

”Tarvitsemme reformeja koulutusjärjestelmäämme, jotta ihmiset saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen myös työuran aikana ja jotta koko nuorten ikäluokka koulutetaan vähintään toisen asteen tutkintoon.”

Hallitus on jo käynnistänyt jatkuvan oppimisen reformin valmistelun, ja korkeakouluissa on otettu käyttöön lyhyempiä muuntokoulutusohjelmia tutkintojen täydentämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen.

”Laiskaa pääomaa” pörssiin

Orpo aikoo viedä eteenpäin ehdotuksen uudesta osakesäästötilistä, josta hallitus teki päätökset elokuun budjettiriihessä.

”Osakesäästötilin toteuttaminen on ollut meille keskeinen tavoite ja maanantaina lähetimme esitykset lausuntokierrokselle”, Orpo toteaa.

Ministerin mielestä osakesäästötili tuo tavallisen piensijoittajan tasavertaisempaan asemaan varakkaamman sijoittajan kanssa. Osingot ja osakkeiden arvonnousu kerryttävät tilin varallisuutta, ja verot maksetaan vasta varoja nostettaessa ulos.

”Osakesäästötili kannustaa siirtämään laiskaa pääomaa pankkitileiltä pörssiin ja kerryttämään varallisuutta. Tavoitteena on myös lisätä tavallisten osakesäästäjien määrää merkittävästi nykyisestä noin 800 000 hengestä ylöspäin.”

Sijoitustuotteiden verotuksen neutraliteetin parantamiseksi tullaan samalla yhtenäistämään vakuutuskuorten ja kapitalisaatiosopimusten verokohtelu osakesäästötilin kanssa.

Hallituksen esitykset annetaan eduskunnan käsittelyyn joulukuussa. Lait astuvat voimaan maaliskuussa, ja uudet tilit on mahdollista avata vuoden 2020 alussa, Orpo lupailee.