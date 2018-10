Ministeri Orpo: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso riski

Kukaan ei palkkaa irtisanoakseen, totesi valtiovarainministeri Petteri Orpo Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Turussa lauantaina.

Ministeri Orpo puolusti puheessaan epäsuorasti irtisanomislakia, josta on syntynyt massiivinen riita hallituksen ja ay-liikkeen välillä. Hallitus esittää irtisanomisen helpottamista alle 10 hengen pienyrityksiin.

Orpon mukaan tänä päivänä yrittäminen on uusi normaali.

”Jo noin 170 000 ihmistä on yksinyrittäjiä. Kynnystä yrittäjyyteen on edelleen madallettava. Minusta meidän pitää lisätä mahdollisuuksia yhdistää opiskelua tai palkkatyötä yrittämiseen”, Orpo totesi.

Ministerin mukaan jo se, että työllistää itsensä, on arvokasta. Yhdenkään pienen yrityksen kasvu ei saa jäädä ainakaan siitä kiinni, ettei yritys uskalla kasvaa. Siksi yritysten kynnystä työllistää on Orpon mielestä edelleen madallettava.

Erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso riski, ministeri muistuttaa.

”Jakaako työntekijä yrittäjän arvot? Sitoutuuko hän niihin? Riittääkö hänen motivaationsa, jos oman elämän tilanteet muuttuvat? Kukaan ei palkkaa, ei totisesti kukaan, irtisanoakseen. Jokainen menestykseen tähtäävä yrittäjä tietää, että tulosta ei synny ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä.”

Ministerin mukaan hyvä yrittäjä pitää huolta porukkansa osaamisesta ja hyvinvoinnista.

”Uskon, että parhaat päätökset syntyvät siellä, missä on paras tieto: siis yrityksissä. Meidän on mahdollistettava se, että työnantaja ja työntekijä saavat sopia joustavasti – keskenään – asioista. Minuun tämän asian eteneminen ei ole pysähtynyt, eikä pysähdy.”

Tällä hetkellä Suomessa ollaan ministerin mukaan täysin toisenlaisten haasteiden kanssa tekemisissä kuin kuluneina taantuman vuosina.

”Ympäri Suomen olen tavannut yrittäjiä, jotka eivät saa osaavia työntekijöitä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta työn perässä muuttaminen ja oman osaamisen päivittäminen tai kokonaan uuden osaamisen hankkiminen ovat todellinen mahdollisuus jokaiselle.”

Orpon mielestä ulkomaalaisten rekrytointia pitäisi helpottaa ja verotuksessa tulee jatkaa työn verotuksen alentamista.

”Meidän on avattava ovia Suomeen, jotta saamme tänne parhaat osaajat myös muualta. Kaiken tämän tueksi tarvitsemme tekemään rohkaisevaa verotusta. Verotuksessa meidän on jatkettava linjaa, joka tukee työtä ja yrittämistä. Meidän on purettava yrittämistä vaikeuttavaa sääntelyä.”

Orpo haluaa myös uudistaa lainsäädäntöä niin, että konkurssin tehnyt yrittäjä pääsee nykyistä nopeammin takaisin jaloilleen ja yrittämään uudelleen. Myös sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että se kannustaa tekemään.

”Tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Minä haluan, että meillä on sosiaaliturva, joka tunnistaa myös yrittäjän”, ministeri sanoo.