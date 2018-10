Naiset ovat miehiä maltillisempia sijoittajia

Naisten määrä sijoittajina on kasvanut varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmen mukaan. Eräs tutkimus esittää, että suomalainen nainen sijoittaa ammattimaisemmin kuin mies.

Yrittäjä ja varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi perusti Vauras Nainen -konseptin vuonna 2008 ja Varallisuusakatemia Oy:n vuonna 2012. Konseptin ideana on tarjota naisille rohkaistumista, työkaluja, hyviä oppeja talouteen ja muistuttaa naisia, että kaikilla on mahdollisuus vaurastua. Majasalmi on ollut aina kiinnostunut rahasta ja on itse innokas sijoittaja. Vaikka sijoittaminen on taloudellisesti kannattavampaa, Terhi nauttii valmentamisesta ja tekee aiheen tiimoilta myös paljon puhekeikkoja. Terhi kävi hiljattain esiintymässä Sveitsissä asti.

”Kiinnostaa ihan hirveesti, miten ihmiset ajattelee ja miten heidän ajattelu tukee toimintaa tai ei tue toimintaa; minkälaisilla ajatuksilla ja uskomuksilla ihminen on päässyt omiin tavoitteisiinsa tai mitkä estää niiden saavuttamista”, kuvailee Majasalmi. Terhin intohimona on auttaa ihmisiä parantamaan omaa elintasoa ja elämänlaatua.

Yrittäjä Terhistä tuli vahingossa. Kauppatieteiden maisteriksi valmistumisen jälkeen vuonna 2002 alalla oli heikosti työpaikkoja tarjolla, ja Majasalmi päätyi myymään sijoitustuotteita omalla toiminimellä. ”Ajauduin sijoitusalalle vähän vahingossa, sillä tarvitsin toimeentuloa, enkä halunnut päätyä työttömäksi.” Julkaistuaan ensimmäisen kirjan Totuus taloudestasi vuonna 2012, Terhi sai lukuisia yhteydenottoja eri medioilta, ja on ollut siitä asti näkyvillä talousasiantuntijana julkisuudessa. Hän esiintyi myös Kirsi ja himoshoppaajat -ohjelmasarjassa talousvalmentaja Kirsi Salon kanssa.

Sijoittamisessa ei oteta kantaa siihen, onko kyseessä miehen vai naisen euro

Majasalmi ei toivo sukupuolien välille mitään taistelua, mutta muistuttaa siitä tosiasiasta, että naisilla on maailmanlaajuisesti vähemmän varallisuutta kuin miehillä. Miehillä on luontaisesti enemmän kilpailuviettiä kuin naisilla, ja rahalla on helppo mitata tuloksia. Kun naisilla vietti ei ole niin voimakas, Terhin mukaan heidän pitää löytää joku toinen motivaattori, kuten oman perheen elintason turvaaminen. Raha voi tuoda myös itsenäisyyttä ja antaa mahdollisuuksia tehdä vapaammin päätöksiä omassa elämässä.

Terhi tuo esiin, että miehet ansaitsevat usein enemmän kuin naiset. Tätä ei kannata jäädä harmittelemaan. Yksi tapa lisätä omia tulojaan on sijoittaminen. ”Sijoittaminen ei ota mitenkään kantaa siihen, onko se miehen vai naisen euro, eli se on hyvin tasa-arvoinen maailma.” Terhi kiteyttää, että naiset ovat usein fiksumpia ja maltillisempia sijoittajia kuin miehet.

”Tutkitusti naiset ei tee niin paljon kauppaa, jolloin kaupankäyntikulut ovat pienemmät ja sitä kautta tuotto on parempi.” Ehkäpä siksi, että naisilla ei ole niin vahvaa kilpailuviettiä. ”Mies taas saattaa ajatella, että hän voittaa kaikki muut sijoittajat ja indeksit, ja käyttää kaupankäyntikuluihin paljon rahaa.” Tutkimus tuo ilmi, että naissijoittaja toimii yleensä kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti. Danske Bankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan ”naiset toimivat miehiä yleisemmin ammattisijoittajien tavoin.” Saman tutkimuksen tulokset kumoavat myös perinteistä käsitystä naisista varovaisina sijoittajina. Naisilla on usein uskallusta tähyillä kotimarkkinoita kauemmaksi.

46 000 naisen sijoitusyhteisössä on voimaa

Terhi on ollut vahvasti mukana luomassa viimeisen vuosikymmenen aikana kulttuuria, jossa naiset uskaltavat puhuvat enemmän henkilökohtaisesta taloudesta. Vaikka naiselle sijoittaminen voisi tuntua aluksi vieraalta ajatukselta, Terhi rohkaisee heitä tutustumaan sijoittamisen maailmaan. Majasalmen mukaan naiset ovat kiinnostuneempia taloudesta, kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten, ja naisten määrä sijoittajina on kasvanut.

Terhin perustama Vauras Nainen -ryhmä Facebookissa on hyvä esimerkki siitä, että naisia kiinnostaa enemmän vaurastuminen; ryhmässä on yli 46 000 jäsentä. Ryhmän suosio on ollut räjähdysmäinen, viime vuonna yhteisössä oli vain 2 500 jäsentä. ”Moni haluaa, että olisi sitä taloudellista turvaa ja hyvin hoidettu oma talous. Mä luulen, että aika moni on ollut kiinnostunut aiheesta, mutta heillä ei ole ehkä ollut kanavaa keskustella.” Sosiaalinen media on Terhistä positiivinen esimerkki siitä, että siellä on helppo keskustella asioista, saada ja jakaa nopeasti tietoa. Terhi ja muut varallisuusvalmentajat järjestävät myös suosittuja Vauras Nainen -iltoja ympäri Suomea.