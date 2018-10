Opettele ajattelemaan rikkaiden tavoin: 11 tapaa

Rikkaat ajattelevat ja toimivat eri tavoin kuin keskiverto ihminen. Rikas ihminen tekee nämä 11 asiaa toisin.

T. Harv Ekerin bestseller-kirjan Secrets of the Millionaire Mind mukaan itse varallisuutensa hankkineita miljonäärejä yhdistää tietyt jokapäiväiset tavat. Rikastumisessa onkin kyse enemmänkin tietyistä ajattelutavoista ja asenteista. Business Insider listaa 11 rikkaiden tapaa, joiden avulla voit opetella ajattelemaan rikkaiden tavoin.

1. Hallitse omaa menestystäsi

Eker kirjoittaa kirjassaan: ”Rikkaat ihmiset ajattelevat, että he luovat oman elämänsä” sekä menestyksensä, kun taas moni keskiverto ihminen ajattelee, että ”elämä vaan sattuu heille”. Sinun tulee itse hallita elämääsi ja uskoa siihen, että sinä luot oman menestyksesi – eikä kukaan muu.

2. Kunnianhimoinen ajattelutapa

Rikkaat ovat kunnianhimoisia ja uskaltavat ottaa riskejä. Eker tuo esiin, että monen ihmisen menestyksen tiellä on pelko. He saattavat keskittyä liikaa epäonnistumisiin ja ovat näin oman menestyksensä tiellä.

3. Sitoudu saavuttamaan vaurautta

Älä tyydy vain unelmoimaan, että haluaisit olla rikas, vaan sitoudu saavuttamaan lisää varallisuutta. Rikastuminen vaatii Ekerin mukaan keskittymiskykyä, asiantuntijuutta, tietoa, sinnikkyyttä ja suuren määrän vaivannäköä. Rikkailla ihmisillä on tarkat tavoitteet ja selkeä visio.

”Monet ihmiset eivät saa sitä mitä he haluavat, sillä he eivät oikeastaan tiedä, mitä he haluavat”, toteaa Eker kirjassaan. Rikkaalle ihmiselle on täysin selvää, että hän haluaa vaurastua lisää ja on valmis tekemään kaikkensa sen eteen.

4. Keskity uusiin mahdollisuuksiin

Keskiverto ihminen keskittyy Ekerin mukaan liikaa esteisiin. Rikkaat sen sijaan hyödyntävät uusia mahdollisuuksia, ja he näkevät niiden potentiaaliset kasvumahdollisuudet. Köyhät ihmiset saattavat keskittyä vain riskeihin ja mahdollisiin menetyksiin, kun rikas ihminen näkee silmissään euron kuvia.

5. Elä voittaaksesi

Rikkaat ihmiset pelaavat voittaakseen, kun keskiverto ihminen pelaa vain, ettei hän häviäisi. ”Jos aikomuksesi on vain maksaa laskusi ja elää mukavasti, niin saat rahaa juuri sen verran” ja tuskin rikastut, Eker kirjoittaa.

6. Vietä aikaa menestyneiden ihmisten seurassa

Menestyneet ihmiset viettävät aikaa samankaltaisten ihmisten seurassa motivoidakseen itseään. He eivät ole kateellisia menestyneille ihmisille, vaan ovat heille kiitollisia siitä, mitä he voivat oppia heiltä.

7. Älä lannistu vastoinkäymisistä

Menestyksen salaisuus ei ole yrittää välttää ongelmia, vaan uskoa siihen, että voit kohdata ongelmia ja menestyä siitä huolimatta. Menestyneet ihmiset pitävät katseensa pitkäaikaisessa tavoitteessaan, eivätkä luovuta kohdatessaan vastoinkäymisiä. Tie vaurauteen on täynnä sudenkuoppia.

8. Nettovarallisuus on todellinen varallisuuden mittari

Eker kirjoittaa: ”Todellinen varallisuuden mittari on nettovarallisuus – ei pelkkä palkka.” Se on rikkauden todellinen mittari, koska koko omaisuus voidaan likvidoida rahaksi.

9. Palkka tuloksien perusteella

Rikkaat omistavat usein oman yrityksen ja kerryttävät varallisuutta tekemiensä tulosten perusteella. Itse uransa luonut miljonääri kertoo, että rikkaimmilla ihmisillä ei ole koskaan enimmäismäärää sille, miten paljon he voivat tehdä tulosta. He eivät keskity samaan pelkkää kuukausipalkkaa.

10. Hallitse omaa varallisuuttasi

Rikkaat ihmiset eivät välttämättä ole yhtään sen älykkäämpiä kuin keskiverto ihminen. Heillä on vaan erilaisia tottumuksia ja tapoja rahan kanssa. He uskaltavat myös hallita omaa varallisuuttaan.

11. Opiskele ja kehitä taitojasi

”Menestys on opittava taito”, Eker kiteyttää.