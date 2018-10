Sijoitusstrategi: Osakemarkkinoiden korjausliikkeitä luvassa jatkossakin

Osakkeiden kurssilasku jatkui Yhdysvalloissa vielä eilenkin. VIX-indeksin raju nousu kielii markkinoiden kasvavasta hermostuneisuudesta.

Yhdysvalloissa koettiin toissa päivänä raju osakemarkkinoiden korjausliike. S&P 500 laski lähes 3,3 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq peräti 4,4 prosenttia. Nasdaqin päivälasku oli rajuin sitten vuoden 2011.

Kurssilasku tarttui eilen myös Aasian markkinoille, jossa Nikkei 225 -indeksi tippui lähes neljä prosenttia. Kotimaassakin OMXH-indeksi laski 2,8 prosenttia. Kurssilasku oli hyvin laaja-alaista, sillä S6P 500 -indeksin osakkeista yli 96 prosenttia oli toissa päivänä miinuksella.

Kurssilasku jatkui vielä eilenkin USA:n pörssissä, sillä S&P 500 laski lähes 2,1 prosenttia ja Nasdaq 1,25 prosenttia. Lokakuun aikana S&P 500 on laskenut jo yli kuusi prosenttia ja Nasdaq peräti 8,5 prosenttia.

Osakemarkkinoiden hermostuneisuutta kuvaava VIX-indeksi on rajussa nousussa. Hieman yli viikossa VIX on noussut peräti 113 prosenttia. Tosin pelkokertoimessa nähdään usein nopeita muutoksia.

Kuten aiempi korjausliike helmikuussa, lähti kurssilasku tälläkin kertaa liikenteeseen Yhdysvalloista, toteaa OP:n strategi Patrik Moring.

”Sen taustalla ovat poliittiset epävakaudet Jenkkien ja Kiinan välillä. Sapeleita on kalisteltu kauppasodalla puolin ja toisin jo pidemmän aikaa ja nyt homma konkretisoituu osakemarkkinoiden laskuna”, Moring arvioi OP Media -julkaisussa.

Moringin mukaan on liioiteltua puhua romahduksesta, sillä Yhdysvalloissa osakekurssit ovat laskeneet jo ennen toissapäiväistä korjausliikettä.

”Se vaatisi suurempia laskuja, joita toki voi olla luvassa jatkossa”, Moring pohtii.

Strategin mukaan hyvä sijoitussykli on kestänyt pitkään ja on saatu hyviä tuottoja. Vastaaviin tuottoihin ei Moringin mukaan osakemarkkinoilla välttämättä ole enää mahdollista päästä.

Nousua on vauhdittanut juuri alhainen korkotaso, jonka vuoksi osakkeiden hinta on päässyt nousemaan korkealle. Strategin mukaan sitä seurannut korkojen korjausliike on saanut osakkeet laskemaan ja varmasti monet tuoreet sijoittajat painamaan paniikkinappulaa.

Miten sijoittajan kannattaa tilanteeseen suhtautua?

”Uusia laskuja on mitä ilmeisemmin luvassa jatkossakin ja siksi oman osakesalkun rakentamista kannattaa tehdä pikkuhiljaa ja ajan kanssa. Jos aikoo pysytellä osakkeissa, kannattaa panostaa laatuun ja yhtiöihin, jotka pystyvät ylläpitämään kasvua ja maksamaan osinkoa”, Moring suosittelee.