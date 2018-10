Vaikka suomalaiset ovat varovaisia luoton ottamisessa sijoitustarkoituksiin, on sen käyttö yleistynyt.

Nordnetin mukaan velkavipua käyttävien määrä on kasvanut sen asiakkaiden keskuudessa viimeisen vuoden aikana 12 prosenttia. Pitkä noususuhdanne, positiiviset sijoitusympäristön tunnelmat ja alhainen korkotaso ovat todennäköisesti tekijöitä, jotka ovat lisänneet sijoittajien riskinottohalua velkapääomalla.

Nordnetin suomalaiset asiakkaat ottavat lainaa hankkiakseen erityisesti osinkoyhtiöiden osakkeita. Nokia, Nordea, Fortum, Telia ja Sampo ovat Nordnetin asiakkaiden suurimmat omistukset velkasalkuissa.

Velalla sijoittaminen tarkoittaa strategiaa, jossa omalla rahalla ostettuja osakkeita vakuutena käyttämällä sijoittaja hankkii lisäosakkeita velkarahoituksella. Strategian toimivuus edellyttää, että sijoittaja uskoo saavansa velalla tehdyille sijoituksille velan korkoa korkeamman kokonaistuoton. Velan vipuvaikutus syntyy siitä, että oman pääoman tuottoa voidaan nostaa velalla ylöspäin, jos velkasijoitusten tuotto ylittää velan korkokulut.

Positiivinen vipuvaikutus ei kuitenkaan ole ilmainen lounas.

Velkavivun käyttö nostaa riskejä. Velka lisää korkoriskin lisäksi sijoittajan maksukykyriskiä. Ei riitä, että velalla sijoittaja saa lainakorkoa kovempaa tuottoa, vaan sijoittajan pitää myös pystyä selviytymään velasta aiheutuvista maksuvelvoitteista, eli lyhennysten ja korkojen maksuista.

Velkavipua käyttävän osakesijoittajan tulee ymmärtää myös osakkeiden kurssimuutosten vaikutukset niiden vakuusarvoihin. Kurssien laskiessa nimittäin myös salkun vakuusarvo laskee. Jos salkun vakuusarvo ei riitä kattamaan lainaa, joutuu sijoittaja lyhentämään lainaa tallettamalla lisää rahaa tai myymään arvopapereita.

Nordnetin yksi sisäänheittotuote on Superluotto, jonka lainakorko on houkuttelevan alhainen.

Nordnetin kaupankäyntiluoton vuosikorko on lähtökohtaisesti 4,85 prosenttia. Kaupankäyntiluottoon on mahdollista liittää kuitenkin Superluotto-ominaisuus, jonka alhaisin Kulta-tason korko on vain 0,99 vain. Kun Superluotto-ominaisuus on aktivoitu, koron suuruuteen vaikuttaa kaksi tekijää: miten hyvin salkkusi on hajautettu ja miten suuri osa salkkusi lainoitusarvosta on jo käytössä.

Käytännössä superluotto-ominaisuus edellyttää, ettei yksittäinen osake tai ETF ole yli 20 prosenttia koko sijoittajan salkun markkina-arvosta. Yksittäinen rahasto ei saa puolestaan ylittää 60 prosenttia. Lisäksi sijoittajalla ei tule olla käytössä kuin korkeintaan 40 prosenttia salkun lainoitusarvosta eli vakuusarvosta. Lainoitusarvo osakkeilla on 0–85 prosenttia.

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.