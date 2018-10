Puun hinta kohoaa yhä ylemmäs

Kuluva vuosi on ollut suotuisa metsään sijoittaneille. Puun hinta on noussut keväästä asti lähes kaikilla mittareilla.

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa yksityismetsien puun myynnistä kertyvien bruttokantorahatulojen nousevan tänä vuonna ennätykselliseen 2,2 miljardiin euroon. Arvion mukaan kasvua viime vuoteen nähden on 15-17 prosenttia.

PTT:n mukaan hyvä taloustilanne ja investoinnit lisäävät jatkossakin puun käyttöä metsäteollisuudessa. Osa raaka-aineesta on kuitenkin hankittava tuontipuun kautta.

Ongelman juuret viime talvessa

Metsäyhtiöillä on viime vuosina ollut paljon ongelmia puun saamisen kanssa. Erilaiset luonnonilmiöt ovat vaikeuttaneet korjuuta.

Puun hintaa on nostanut edellistalven vaikeat korjuuolosuhteet metsissä. Olosuhteiden pakosta metsäyhtiöt joutuivat käyttämään kesäkorjuukelpoisia leimikoita, mikä on vauhdittanut tänä kesänä puun hintaa.

Vaikeiden korjuuolosuhteiden lisäksi metsäteollisuus myös tyhjensi viime talvena omat puutavaravarastonsa. Kulunut kesä onkin mennyt teollisuuden varastojen täydentämisessä.

Myös lämmin kesä näkyi haasteina puun korjuussa. Metsäpalovaarat haittasivat nekin korjuuolosuhteita.

Sekä kuitu- että tukkipuu kelpaa

Tukkipuiden kohdalla kuusesta ja männystä maksetut hinnat ovat nousseet tänä vuonna useissa paikoissa jo yli 70 euroon kuutiometriltä. Parhaimmillaan ollaan päästy jo lähelle 75 euron kuutiometrihintaa.

Keskimäärin esimerkiksi keskisuomalainen metsänomistaja on saanut Luonnonvarakeskus Luken tilastojen mukaan kuusi- ja mäntytukista yli 65 euroa kiintokuutiometriä kohti. Viime vuoden lopussa hinnat pyörivät päälle 60 eurossa kiintokuutiometriltä.

Myös kuitupuun hinta on viime aikoina lähtenyt nousuun. Kuitupuun hintakehitys on viimeiset vuosikymmenet ollut selvästi tukkipuuta tasaisempaa, mutta nyt nousu on tarttunut myös kuitupuuhun.

Järeiden uudistushakkuuleimikoiden lisäksi tällä hetkellä myös harvennusleimikoille riittää kysyntää.

Investoinnit kantavat hedelmää

Kuitupuu menee pääasiassa erilaisille sellu- ja kartonkitehtaille, joihin metsäyhtiöt ovat viime vuosina investoineet isolla rahalla. Investoinnit alkavatkin kenties nyt näkyä myös metsänomistajan lompakossa. Suuria metsäalan investointeja ovat olleet Metsä Groupin Biotuotetehdas Äänekoskella, sekä UPM:n Kymin tehdas.

Sen sijaan sahateollisuudella ei mene yhtä lujaa. Sahojen kannattavuus on viime vuosina ollut huomattavasti selluteollisuutta nihkeämpää, eikä sahojen käyttämän tukkipuun hinnan nouseminen paranna tilannetta.

Luken suhdannetiedotteen mukaan lähes kaikkien puutavaralajien hinnat ovat olleet tänä vuonna nousussa. Nousua on ollut jopa useita prosentteja.

Luke muistuttaa myös puun keskihintojen selvän tilastonousun olevan merkittävä jo siksi, että kyseisessä hintatilastoissa eivät näy metsäyhtiöiden puusta kauppahinnan päälle maksamien kannustimien vaikutukset. Metsäyhtiöt ovat paikoittain maksaneet viime aikoina puun hinnan lisäksi palkkiota lisäpalveluiden, jälkitilien ja bonusten avulla.

Kaukana vielä kulta-ajoista

Puun hinta on kuitenkin vielä kaukana kaikkien aikojen huipustaan. Metsänomistajien kulta-aikaa oli vuodelle 2007 ajoittunut lyhyt hintapiikki, mikä aiheutui sahatavaran suuresta suosiosta Venäjällä. Silloin mänty- sekä kuusitukkipuusta maksettiin parhaimmillaan jopa 85 euroa kuutiometriltä.

Pidemmällä aikajaksolla puutavaran hintakehitys suhteessa asuntoihin tai palkkoihin on ollut varsin nihkeää. MTK:n mukaan vuodesta 1978 alkaen mäntykuitupuun hinta on vain kaksinkertaistunut siinä ajassa, missä suomalaisten asuntojen hinnat ovat kahdeksankertaistuneet. Kuusitukin hinta on samassa ajassa noussut 3,5 kertaiseksi ja suomalaisten palkat ovat seitsenkertaistuneet.