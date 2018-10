Handelsbanken: Sampo on ostopaperi useista syistä

Vakuutusyhtiö Sammosta on Handelsbankenin mukaan vahva osingonmaksaja.

Yhtiön sisäisissä osingoissa on paljon kasvuvaraa, koska ne parantavat Sammon omaa osingonmaksukapasiteettia, pankki arvioi aamukatsauksessaan.

”Ylipäätään odotamme vahvaa ja yhä nousevaa osinkovirtaa If P&C:ltä, Mandatumilta ja Topdanmarkilta. Nämä kompensoivat Nordeaa, joka on digitaalisen murroksen keskellä”, pankki toteaa.

Sampo on Handelsbankenin mukaan pohjoismaisia kilpailijoitaan edellä monilla osa-alueilla, mutta osake on silti jäänyt jälkeen viime kuukausina. Pankki pitää osaketta alihinnoiteltuna.

”Uskomme, että kyse on lähinnä Nordean osakkeen heikosta menestyksestä (-8 % tänä vuonna), mitä emme pidä oikeutettuna. If P&C on suurin tuottoajuri Sammolle. Sen osuus Sammon tuotoista ennen veroja oli noin 55 prosenttia vuosina 2008-2018. If P&C on myös yltänyt ennätystuottoihin viime aikoina, ja odotamme siksi sisäisten osinkojen kasvavan.”

Pankin mukaan Sampo on ainutlaatuinen yhtiö, koska sen osingonmaksukapasiteettia tukee useampi tekijä.

”Likviditeetti ja pääomapuskurit ovat yli 6 miljardin euroa ja osingon tukemisen lisäksi nämä voivat tehdä Sammon osakkeesta strategisesti kiinnostavan kohteen, jos alalla nousee fuusio- ja yritysostoaikeita.”

Handelsbanken pitää Sammon ostosuosituksen ja tavoitehinnan ennallaan. Tavoitehinta on 58 euroa, mikä on selvästi nykyisen kurssinoteerauksen yläpuolella.

Thomson Reutersin tietokannan mukaan Sampoa seuraavista 20 analyytikosta neljä antaa osakkeelle ostosuosituksen, seitsemän lisää-suosituksen, seitsemän pidä-suosituksen ja kaksi vähennä-suosituksen. Yksikään analyytikko ei tällä hetkellä suosita myymään Sammon osakkeita.