Sijoittajien kokemuksia vertaislainapalvelusta – tällaisia tuottoja Mintos tarjoaa

Suosittu vertaislainojen markkinapaikka Mintos on tullut tuhansille sijoittajille. Jotkut sijoittajat ovat kertoneet kokemuksistaan julkisesti.

Mintos on vertaislainojen globaali markkinapaikka, jonka kautta sijoittajat voivat sijoittaa muiden kuin pankkien liikkeelle laskemiin lainoihin. Sijoittajalle Mintos tarjoaa alustan, jonka kautta sijoittajalla voi sijoittaa useiden eri palveluntarjoajien lainatuotteisiin.

Toimintansa käynnistymisen jälkeen vuonna 2015 Mintos on kasvanut vauhdilla ja tullut lajissaan maailman suurimmaksi markkinapaikaksi. Tähän mennessä markkinapaikkaan on liittynyt yli 82 000 sijoittajaa, ja sen ennakoidaan saavuttavan 100 000 sijoittajan rajan vuoden loppuun mennessä.

Mintos markkinapaikka on voittanut AltFi People’s Choice -palkinnon vuonna 2016 ja 2017, tullut toiseksi AltFi European Alternative Finance Platform of the Year -palkintokisassa vuonna 2016 ja voittanut Espanjan FinTech Awards Most Influential Fintech -palkinnon vuonna 2018.

Sijoittajat ovat saaneet palvelun kautta keskimäärin noin 12 prosentin vuosituoton. Vertaislainojen yksi suurimmista haasteista on kuitenkin luottotappiot. Koska lainanottajiksi valikoituu heikon luottoluokituksen lainanottajia, täytyy sijoittajan varautua myös luottotappioihin. Vertaislaina-alustoilla on sijoitukset helppo kuitenkin hajauttaa lukuisiin lainoihin, mikä pienentää riskejä.

Mintosin etuna on kuitenkin takaisinostotakuu (buyback guarantee), jonka avulla luottotappiot on mahdollista välttää. Tosin kaikilla Mintosin alustan lainoilla ei ole tarjolla takaisinostotakuuta.

Minkälaisia kokemuksia sijoittajilla on Mintosista?

Sijoitusbloggaaja Jørgen Wolf kertoo blogissaan kokemuksiaan Mintosiin tekemistään sijoituksista. Wolf aloitti Mintosin käytön helmikuussa 2016, eli hänellä on yli kahden vuoden kokemus Mintosista.

Tähän mennessä Wolf on saanut 13,21 prosentin vuosituoton, mikä on ollut hänen odotuksiensa mukainen. Suurin osa Mintosin lainoista tarjoaa 10 – 14 prosentin tuoton.

Wolf pitää Mintosin etuina luotettavuutta ja mahdollisuutta kovaan hajautukseen. Toisaalta sijoituskohteita eli eri palvelutarjoajien lainoja on niin paljon, ettei yksittäinen sijoittaja voi millään tutustua kaikkiin. Wolf onkin hajauttanut noin 9000 euron sijoituspottinsa 157 eri lainaan.

Toinen sijoitusbloggaaja, Carl MoneyMow kertoo myös Mintosin vertaislainojen kokemuksistaan. Hän valitsi Mintosin alustan koska se oli suurin ja parhaat arvostelut saanut vertaislainasijoitusten alusta.

Carl MoneyMow arvostaa myös sitä, että Mintosilla sijoittaja voi myös hajauttaa sijoitukset useiden maiden lainoihin, mikä parantaa hajautusmahdollisuuksia. Sijoitettaessa useiden maiden lainoihin kannattaa kuitenkin huomioida valuuttakurssiriski, jos laina on muualta kuin euroalueelta.

Carl MoneyMow on sijoittanut vain takaisinostotakuun sisältäviin lainoihin, joten luottotappioita hänelle ei ole tullut. Hän aloitti sijoittamisen Mintosilla vuoden 2016 alussa ja hän on saanut 11,86 prosentin vuosinettotuoton.

FinancialThing-sivusto on keskittynyt vertaislainojen arviointeihin. Sivusto on sijoittanut Mintosin takaisinostotakuullisiin lainoihin ja vuosituotto on 12,5 prosenttia. Sivusto muistuttaa, että Mintosin kautta on mahdollista tavoitella suurempaakin, jopa 20 prosentin vuosituottoa, mutta se edellyttää myös suurempaa riskiä.

