Tässä selvästi myydyin matkapuhelin

Honor 10 ylsi syyskuussa komeisiin myyntilukemiin ja nousi DNA:n syyskuun Top 15 -listan ehdottomaksi ykköseksi.

Kuukauden toinen suuri menestyjä on Huawei, sillä listan malleista peräti kolmannes on Huawei-puhelimia, DNA kertoo tiedotteessaan.

DNA:n syyskuun Top 15 -listalla on viisi Huawei-puhelinta, neljä Apple iPhonea, kolme Samsungia, kaksi Honoria ja yksi Nokia. Honor 10 otti syyskuussa komean kaulan listan muihin puhelimiin.

”Honor 10 on selvästi löytänyt kohderyhmänsä. Kun puhelimen hinta laski alle neljänsadan euron, laitteeseen kohdistui todella suuri kysyntä. Honorin brändillä on Suomessa erittäin vahva asema, joten kun hinta ja ominaisuudet kohtaavat parhaalla tavalla, kysyntä on valtavaa ja kauppa käy kovaan tahtiin”, kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Myös Huaweilla on DNA:n myydyimpien puhelimien listalla vahva asema. Syyskuussa Huawei Mate 10 Lite nousi kakkossijalle ja Huawei Y6 kiri hienosti ylöspäin peräti kymmenen sijaa, listan kolmanneksi. Muut Huawei-puhelimet löytyvät listan sijoilta neljä, kuusi ja seitsemän.

Uusina tulokkaina listalle nousivat uutuuspuhelimet Huawei Nova 3 ja Samsung Galaxy A6 sekä kesätauolta Top 15 -joukkoon palannut Samsung Galaxy S8.

Valitettavasti Nokia 6.1 tipahti 14. sijalle aiemmalta 12. sijalta.

Mobiili.fi-sivuston mukaan niin Honor 7, Honor 8 kuin myös Honor 9 ovat kaikki lukeutuneet suosituimpien älypuhelinmallien joukkoon Suomessa viime vuosina.

Puhelimen myynti alkoi Mobiili.fi-sivuston mukaan Suomessa alkoi 24. toukokuuta 449 euron suositushinnalla 4 gigatavun RAM-käyttö- ja 64 gigatavun tallennusmuistilla ja 499 euron suositushinnalla 4 gigatavun RAM-käyttö- ja 128 gigatavun tallennusmuistilla. Värivaihtoehtoja on yhteensä neljä kappaletta, joista pari hieman erikoisempaa.

DNA:n myydyimmät puhelimet syyskuussa 2018

1. (2.) Honor 10

2. (6.) Huawei Mate 10 Lite

3. (13.) Huawei Y6 (2018)

4. (-) Huawei Nova 3

5. (5.) Apple iPhone SE

6. (1.) Huawei P Smart

7. (3.) Huawei P20 Lite

8. (10.) Honor 9 Lite

9. (8.) Apple iPhone 8

10. (-) Samsung Galaxy S8

11. (11.) Apple iPhone 7

12. (4.) Samsung Galaxy J3 (2017)

13. (9.) Apple iPhone X

14. (12.) Nokia 6.1

15. (-) Samsung Galaxy A6