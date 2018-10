Tekniikan ja markkinatalouden riemuvoitto vai Terminator-dystopia?

Teknologiasivusto Wired julkaisi Twitterissä Boston Dynamics -yhtiön videon, jossa yhtiön kehittämä Atlas-robotti näytti taitojaan. Videolla Atlas-robotti harrastaa parkouria hyppien esteiden yli ja kivuten tasolta toiselle. Robotin liikkeet ovat sulavia ja ihmismäisiä.

Video on yhtä aikaa sekä hämmentävä että hämmästyttävä.

Video on saanut Twitterissä paljon huomiota – sen on nähnyt yli 47 000 Twitterin käyttäjää. Atlas-robotin kyvykkyys on herättänyt kysymyksiä teknologian kehityksen uhkakuvista ja mahdollisuuksista.

Don’t look now, but @BostonDynamics’ robot Atlas is back. And now it can do parkour. pic.twitter.com/bfizhHNLKZ

— WIRED (@WIRED) 11. lokakuuta 2018