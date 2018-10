Ovatko teknologiajätit jo liian suuria?

FAANG-osakkeiden markkina-arvot ovat käsittämättönän suuria ja yhdessä ne muodostavat peräti 13 prosentin osuuden S&P 500-osakeindeksistä.

Ne ovat suurin syy siihen, miksi S&P500-indeksin tämänvuotinen puolivuosituotto oli +2,6 prosenttia. Ilman FAANG-osakkeita, tuotto olisi ollut -0,7 prosenttia.

Monet maailmanlaajuisesti sijoituksensa hajauttaneet rahastot ovat tarjonneet sijoittajilleen lupaavan näköisiä historiallisia tuottokäyriä osittain FAANG-yhtiöiden vuoksi. Alla esimerkkinä edeltävän kuuden kuukauden tuottokäyrät muutamasta Nordean tarjoamasta indeksirahastosta: Maailma Passiivinen I, Eurooppa Passiivinen B, ja Pohjois-Amerikan rahasto. Vertailuindeksinä käytetään MSCI World Total Return NTR:ää.

(Lähde: Nordea.fi)

Huomionarvoista on Maailmaindeksin ja Pohjois-Amerikan ero Euroopan indeksirahastosta. Molemmat ovat tahkonneet kovia tuottoja, kun taas Euroopan indeksi on tappion puolella. Yhteistä Pohjois-Amerikan rahastolle ja Maailman indeksirahastolle ovat niiden suurimmat yksittäiset omistukset: Apple, Amazon ja Google.

Tällaiset kuvat luovat samalla huolia indeksisijoittajille. iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL) sekä iShares Core S&P 500 UCITS ETF-indeksirahastot ovat piensijoittajien keskuudessa erittäin suosittuja niiden tarjoaman laajan indeksirahastolle ominaisen hajautuksen vuoksi. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että hajautus olisi lumetta: Molemmat indeksirahastot ovat erittäin alttiita FAANG-osakkeiden liikkeille, sillä ne muodostavat suuren osan globaalista osakemarkkinasta.

Netflix julkaisi Q3 tuloskatsauksensa vastikään. Yritys raportoi käsittämättömän nettovelka / EBITDA -suhteensa olevan vain 3,2. Tämä tarkoittaa että yritys pystyisi maksamaan koko neljän miljardin dollarin nettovelkansa pois 3,2 vuodessa. Samaan aikaan yrityksen vapaan kassavirran on laskettu olevan -3 miljardia dollaria. Velkataakka ja vapaan kassavirran negatiivisuus ovat saaneet useat Wall Streetin analyytikot leikkaamaan tavoitehintojaan ja kyseenalaistamaan kasvun kestävyyden. Apple raportoi omat kovat lukemansa elokuussa, ja Amazon, Google ja Facebook julkaisevat omat Q3 tuloksensa pian.

Kuinka pitkään FAANG-yhtiöiden kasvu voi jatkua? Esimerkiksi jo nyt yhdysvaltain presidentti Donald Trump on raivostuneena esittänyt uusia toimia Amazonin toimintaa vastaan lisätäkseen kilpailua markkinoilla. Netflix ilmoitti vastikään nostavansa 2 miljardia dollaria lisää velkaa. Facebook on joutunut monien erinäisten tietoturvaa koskevien kriisien keskelle viime vuosina.

Ovatko teknologiajätit jo liian suuria? Viidellä saman toimialan yrityksellä on suuri vaikutus maailman osakemarkkinoihin ja niiden liikkeet heiluttavat indeksejä ympäri maailmaa. Jos nämä yritykset joutuvat ongelmiin, nämä ongelmat tulevat kaikumaan niidenkin sijoittajien sijoituksissa, jotka eivät ole yrityksiin suoraan sijoittaneet.

FAANG-yritykset eivät kuitenkaan syyttä ole tämän hetken maailman arvokkaimpia yrityksiä. Niiden liiketoiminta on kivikovaa ja ne ovat jo todistaneet kykynsä sopeutua, innovoida ja aiheuttaa disruptiota. On kieltämättä vaikea nähdä tällä hetkellä, mikä tulisi pysäyttämään teknologiajätit lähitulevaisuudessa. Data on valtaa.

Tärkeää on kuitenkin ymmärtää FAANG-yhtiöiden merkittävä kontribuutio osakeindekseihin. Indeksisijoittaja saattaa olla näiden yhtiöiden liikkeistä enemmän riippuvainen kuin saattaa edes ymmärtää.