Trump sittenkin taktinen talousnero, joka pelastaa koko maailman?

Onko Donald Trump oikeasti hullu, mielipuolinen ja epävakaa persoonallisuus kuten monesti meille annetaan ymmärtää?

Onko hän liian yllätyksellinen ja sitä kautta epäluotettava johtajaksi tai maailman suurimman talouden keulakuvaksi? Tulisiko hänen sittenkin olla sellainen mukava naapurin setä, joka pitää seurakunnalleen opettavaisen nuhtelevia puheita, joista jää loppujen lopuksi kaikille hyvä mieli? Ja pitäisikö hänen vapaa-ajallaan nauttia puutarhanhoidosta, polttopuidenteosta ja uuniperunoiden tuoksusta? USA:n presidentin siis? Ihan oikeasti? Tuskin.

Trump johtajana

Mutta tuleeko johtajan oikeasti edes olla pidetty ja kiva vanha setä, josta kaikki pitävät? Ehkä aikana, jolloin ei ole sotia eikä finanssikriisiä tai pelkoa valtioiden ajautumisesta Maailmanpankin käskyjen alaiseksi, tällaisille kivoille sedille oli tarvetta. Ehkä olemme tottuneetkin liiaksi toisenlaisiin presidentteihin, joiden sivutoimena vaikutti olevan presidenttinä toimiminen. Gearge Bush vanhempi halusi öljymiehenä päätoimenaan sotia. Bill Clinton taas pyöritti huhujen mukaan päätoimenaan yli 200 rakastajan haaremia. George Bush nuorempi taas vaikutti itse olevan pelkkä päätoiminen sätkynukke isompien poikien palapelissä. Barack Obama taas oli päätoimisesti loistava ammattipuhuja, mutta tekijäksi hänestä ei ollut. Ehkä olemme jopa unohtaneet mistä johtajuudessa tai USA:n presidenttiydessä on oikein kyse.

Donald Trumpista voidaan olla montaa mieltä, mutta se on varmaa, että hän on Yhdysvaltain presidentti. Hän onkin yksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Kun hän puhuu, muut kuuntelevat. Kun hän päättää, alkaa asioita tapahtumaan. Aloitteellisuus ja vaikuttamisen taito: Nämä tekevät hänestä johtajan. Trump siis tekee edellä ja muut seuraavat. Mediahan seuraa ja ragoi kaikkeen mitä Trump tekee tai sanoo. Markkinat taas seuraavat Trumpin liikkeitä ja analyysit pohjustetaan hänen puheisiinsa viitaten. Trump siis johtaa maataan. Ei välttämättä kauniin sulavasti, mutta johtaa kuitenkin. Mutta onko Trumpin politiikka sen sijaan vain yllätyksellisten sattumien sarja?

Trumpin talouspolitiikka

Ei. Donald Trumpilla on selkeä logiikka kuinka hän toimii. Hän myös tietää kuinka markkinat toimivat ja sen mukaan hän laatii strategiansa. Ideologia, jota Trump noudattaa muistuttaa 1920-luvulla USA:n presidenttinä toimineen Warren G. Hardingin filosofiaa. Hardingia pidetään yhtenä huonoimmista presidenteistä Yhdysvaltain historiassa, mutta monet eivät sitä muista, että Harding tiesi kuinka valton talous saadaan kuntoon ja markkinat vetämään. Taitava herra siis. Hardingin aikana lama saatiin kahdessa vuodessa loppumaan. Ja ilman velkaelvytystä! Ei se helppoa ollut, mutta yllättävän nopeasti ja tehokkaasti kriisistä selviittiin.

Aikanaan Hardingilla pääperiaatteita oli kolme: kaikkien yhteiskuntaluokkien veronalennukset, valtion kustannusten leikkaus sekä valtion velkojen takaisinmaksu. Kovia periaatteita siis. Veroja laskettiin, valtion hallinnosta kustannuksia leikattiin 50 % sekä valtion velkaa maksettiin takaisin. Ei siis ole ihme, jos valtionhallinto niin USA:ssa kuin muuallakin maailmassa aidosti pelkää Trumpia. Valtion veroprosentit alas ja 50 %:n mahdolliset leikkaukset valtionhallinnon kustannuksiin! Oman työpaikkansa kohtaloa voikin siinä moni virkailija ahdistuneena miettiä, kun Trump käy puhumaan kustannusleikkauksista. Ja on jo nyt selvää, että historian kirjoissa Trump tullaan muistamaan USA:n kaikkien aikojen huonoimpana presidenttinä. Valtionhallinnon saneerausmiehiä kun ei yleensä hyvällä historiankirjoissa muistella.

Trump suorittikin presidenttikaudellaan veronalennukset heti ensimmäiseksi ja talous lähti vetämään ennätyksellisen kovalla vauhdilla. Veronalennukset olisivat voineet kyllä koskea useampia yhteiskuntaluokkia, mutta veronalaennukset olivat hyvä liike markkinoiden kannalta joka tapauksessa. Trumpilla onkin vielä reilusti veronalennuksia takataskussaan, joten sen suhteen hänellä ei ole mitään hätää.

Veroalennuksien jäkeen taas valtionhallinnon kuluja tulisi karsia. Tämä ei vielä ole ollut mahdollista, koska valtionhallinto on vahvasti asettautunut omien etujensa leikkaamista vastaan kuten arvata saattaa. Trump onkin pystynyt tähän mennessä ainoastaan hieman siistimään valtionhallintoa tulevien kustannusleikkausten alta.

Viimeisenä tulisikin sitten vielä maksaa valtionvelkoja pois, mutta se voi ollakin se haastavin tehtävä, koska niin moni taho tällä hetkellä hyötyy USA:n velkavankeudesta. Velat ovat myös paisuneet aivan järjettämiin mittoihin. On tietysti aivan eri asia, että jatkaako Trump tällä Hardingin tiellä loppuun asti tai pystyykö hän edes siihen. Helppoa se tuskin tulee olemaan.

Trump ei siis ole ainakaan talouspoliittisesti yllätyksellinen ja hullu. Trumpin mediapersoona on sitten taas asia erikseen. Sen sijaan hän on talouspolitiikassaan yllättävän suunnitelmallinen ja määrätietoinen. Maailman pelastajaksi hänestä tuskin on, mutta oman pesän kuntoon laittaminen Yhdysvalloissa voi olla jo hyvä saavutus sekin.

Muutokset nykyjärjestelmään

Mutta onko Trumpin tehtävä edes realistisesti mahdollista? Koko nykyinen järjestelmähän kokisi valtavan muutoksen, jos valtionhallintoa käydään uudistamaan kovalla kulukuurilla ja velkoja oikeasti pyritään maksamaan takaisin ilman korkeita veroja. Minkälaisen esimerkin Trump onnistuessaan antaisi muulle maailmalle ja esimerkiksi Suomelle?

Että suuri ja mahtava valtiorakenne ei ole välttämättömyys ja että pienempikin valtiontalous riittäisi? Ja että ei ne suuret valtionveroprosentit vaan ne pienet valtion menot? Ja että velkoja olisi hyvä maksaa myös poiskin, kun kustannusleikkausten jälkeen jää vielä varoja käytettäväksi? Trumpin ajattelutapahan sotii perusteellisesti kaikkea rakennettua byrokratiaa vastaan ja se asettaa jopa hyvinvointivaltiomme perustan kyseenalaiseksi. Trumpin käytöstavoista ei kannata ottaa oppia, mutta ehkä häntä kannattasi tosissaan talouspolitiikan suhteen kuunnella.

Suomihan voi vielä valita todellisen rakenneuudistuksen linjan tai jopa Trumpin linjan, joka säästäisi kansaa ja karsisi turhaa byrokratiaa. Nyt ainoana vaihtoehtona Suomessa tunnutaan vaan tyytyvän kohtaloomme korkeita veroja puolustaen, suuren kustannusrakenteen takana seisoen sekä valtion velkaantumista hartaudella ja hiljaa tottelevaisesti seuraten niinkuin aina ennenkin. Pieninä mitättöminä ja hiljaisina suomalaisina. Koska niin on aina ollut. Ja niin on hyvä. Ja koska byrokraatti niin käskee.

Salkunrakenntamisessa Trumpin talouspoliitikalla voisi saavuttaa ainakin verohyötyjä alhaisemman veroasteen muodossa. Ja alhaisemman byrokratian kautta myös sijoittaminen eri kohteisiin kuten yhdysvaltalaisiin etf:iin helpottuisi. Ehkä myös valtionvelkojen maksu voisi tuoda myös jokaiselle suomalaiselle mielenrauhaa.

Trump siis tuskin pelastaa koko maailmaa, mutta positiivista esimerkkiä hänen talouspolitiikastaan voi kyllä jokainen ottaa. Otatko siis Trumpin neuvosta vaarin?

Kaunista syksyä!

-Henri Väkeväinen