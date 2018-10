Velka-ahdinkoon joutuneilla jopa satojen tuhansien eurojen kulutusluottoja

Takuusäätiön neuvonnan ruuhkautuminen kertoo velallisten ahdingon syvenemisestä.

Takuusäätiön Velkalinja-puhelimeen ja Kysy rahasta -chatiin tuli elo-syyskuun aikana 10 000 yhteydenottoa. Linjat eivät ole koskaan säätiön historiassa olleet yhtä ruuhkaisia vastaavana ajankohtana.

Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet merkittävästi ja ratkaisukeinoja on entistä vaikeampi löytää, säätiö kertoo tiedotteessaan.

Ruuhkaiseen neuvontaan on päässyt vain joka kymmenennellä yrityksellä. Yhteydenottajilla on pitkäaikaisia velkaongelmia ja yhä suuremmat velat. Vakuudetonta kulutusluottoa on yli 50 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten. Vuoden 2013 keskimääräinen 22 800 euron velkamäärä on noussut 34 350 euroon.

Ratkaisujen löytäminen on Takuusäätiön mukaan vaikeutunut.

Vuonna 2016 neuvottavista 80 prosentilla näytti olevan lähiaikoina mahdollisuus johonkin velkojen järjestelyyn, mutta tänä vuonna enää 40 prosentilla. Velkamäärien kasvun vuoksi etenkin Takuusäätiön takaama velkojen järjestelylaina on mahdollinen yhä harvemmille. Pari vuotta sitten se näytti olevan mahdollinen puolelle yhteydenottajista, mutta tänä vuonna enää alle viidesosalle.

Jopa satojen tuhansien eurojen kulutusluottojaan

Joka toinen Takuusäätiön neuvontaan yhteyttä ottanut hoitaa edelleen velkojaan, vaikka heillä on kulutusluottoa jopa satoja tuhansia euroja. Syynä on mahdollisuus yhdistää velat yhä suuremmilla pikalainoilla, millä voidaan välttää maksuhäiriömerkintä ja velkojen ajautuminen perintään.

”Neuvonnassamme näkyy, että velkojen maksaminen pikalainoilla on lisääntynyt vuodesta 2013. Velkojen yhdistämiseen tarkoitettujen jopa 50 000 euron pikalainojen markkinointi on voimistunut parin viimeisen vuoden aikana. Niiden helppo saatavuus ja kohtuulliselta tuntuva kuukausierä houkuttelee velkakierteessä olevia, mutta he eivät huomioi lainojen 10-20 vuoden takaisinmaksuaikaa”, kertoo Takuusäätiön neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä.

Velkojen järjesteleminen ilman ammattiapua nopeasti saatavilla lainoilla johtaa helposti uuteen velkakierteeseen.

Takuusäätiön mukaan riskinä on, ettei kaikkia velkoja yhdistetä, oma maksukyky yliarvioidaan ja takaisinmaksuajasta tulee pitkä. Sinnikkään velkojen hoitamisen hintana on siten yhä suuremmat velat. Velkakierteen katkaisemiseksi monen olisi aiheellista päästää velat jo aiemmin ulosottoon.

Ennaltaehkäisyn lisäksi ratkaisuja jo ylivelkaantuneille kotitalouksille

Kotitalouksien velkaantumista on tarkoitus hillitä useilla lainsäädännöllisillä keinoilla, kuten kuluttajaluottosäädännön muutoksilla ja positiivisella luottotietorekisterillä.

Positiivisella luottorekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon on koottu reaaliaikaisesti kaikki henkilön lainat. Henkilön hakiessa esimerkiksi lainaa, rahoitusyhtiö tai pankki ei näkisi pelkästään asiakkaan mahdollisia maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisteristä, vaan luotonantaja pystyisi näkemään reaaliaikaisesti luotonhakijan lainamäärät ja pääomat sekä näkemään hakijan tulot.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen teettämässä selvityksessä ehdotetaan perustettavaksi keskitetty positiivisia luottotietoja koskeva rekisteri. Positiivisten luottotietojen tarve on selvityksen mukaan ilmeinen ottaen huomioon luottojen tarjonnan kasvu, luotonannon digitalisoituminen, kotitalouksien velkaantuminen sekä kansainvälinen käytäntö.

Takuusäätiössä on kuitenkin huoli niistä kotitalouksista, jotka ovat nyt pahoin ylivelkaantuneita.

Ennen tuomioistuimesta haettavaa velkajärjestelyä velallisen on usein oltava ulosotossa jopa vuosia. Säätiön mukaan tarvitaan myös muita, nopeampia ja ketterämpiä ratkaisuja.

Velkoja voidaan järjestellä velkojien kanssa myös vapaaehtoisesti tuomioistuinmenettelyn tapaan. Jos velkoja antaisi osan veloista anteeksi, myös Takuusäätiön takaama enintään 34 000 euron järjestelylaina olisi useammille mahdollinen.

Pelko maksuhäiriömerkinnästä lisää tarvetta maksaa velkaa velalla. Siksi on Takuusäätiön mukaan ongelmallista, että niitä käytetään turhaan erilaisen luottamuksen mittaamiseen. Esimerkiksi työllistymisen hankaloituminen maksuhäiriömerkinnän vuoksi on todellinen uhka veloista selviytymiselle.