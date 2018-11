Autosektorin ”kasvutähti” nousi Nordean mallisalkkuun

Autoilun turvallisuustuotteita valmistava Autoliv hyötyy vahvan tilauskirjan turvin markkinaosuuden kasvusta lähivuosina, uskoo Nordea.

Autoliv on ruotsalais-yhdysvaltalainen autoteollisuuden yhtiö, jonka pääasialliset tuotteet ovat erilaiset autoilun turvallisuustuotteet, kuten turvatyynyt ja turvavyöt. Autolivin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa ja yhtiön osake noteerataan sekä Tukholman että New Yorkin pörssissä. Sen asiakkaita ovat useat automerkit.

Nordean mukaan yhtiöllä on johtava asema passiivisissa turvalaitteissa, kuten turvavöissä ja -tyynyissä. Erityisesti kehittyvillä markkinoilla autojen passiivisten turvalaitteiden määrä autossa kasvaa jatkossa yleisen elintason nousun myötä, Nordea ennustaa viikkokatsauksessaan.

Pankki odottaa Autolivin markkinaosuuden nousevan nykyisestä 41 prosentista lähemmäksi 48 prosenttiin vuonna 2020. Markkinaosuuden kasvua ajaa yhtiön kilpailijan Takatan konkurssi. Takatan konkurssin jälkeen Autoliv on saanut noin 50 prosenttia toimialan uusista tilauksista.

Markkinaosuuden nousu kasvattaa myös yhtiön myyntivolyymejä, joten kiinteiden kustannusten osuus myynnistä pienenee. Nordean mukaan myös investoinnit tehokkuuden parantamiseksi nostavat kannattavuutta.

Autolivin vuoden 2020 tavoite on saavuttaa 13 prosentin liikevoittomarginaali. Tavoitteeseen pääsy on Nordean mukaan mahdollista.

”Yhtiön liikevoittomarginaali on tällä hetkellä 10,6 %:n tasolla, josta uskomme sen nousevan lähemmäs yhtiön tavoitetta aina 12,3 %:iin vuonna 2020. Yhtiön tuloksen ennakoidaan kasvavan noin 15 %:n vuosivauhtia vuosina 2019 ja 2020.”

Yhtiön osake on laskenut autosektorin huolten takia. EU:n uusi päästömittaustapa ja kauppasodan kärjistyminen on näkynyt Nordean mukaan syksyn aikana selkeän negatiivisesti autosektorin tunnelmissa. Autoalalla on nähty useita tulosvaroituksia ja osakekurssien voimakasta laskua.

Autolivin osake on sukeltanut kesäkuun huipuistaan jo 25 prosenttia alemmaksi. Nordea pitää osakkeen kovaa laskua perusteettomana, koska yhtiö on muuta autosektoria turvallisempi sijoituskohde. Autovalmistajien heikompi tilanne vaikuttaa kuitenkin Autolivin tuotteiden myyntiin epäsuotuisasti.

Osakkeen arvostus on Nordean mukaan noin seitsemän prosenttia alle muiden korkealaatuinen autoteollisuuden toimittajien, vaikka yhtiön kasvu tulee olemaan nopeampaa, pankki muistuttaa. Lisäksi Nordean ensi vuoden ennusteella yhtiön EV/EBIT-luku on 8,3, joka on yhtiön omaan historiaan nähden matala taso.

Nordea lisäsi Autolivin pohjoismaiseen mallisalkkuunsa. Osakkeen suositus on osta ja osakkeen tavoitehinta on 900 kruunua.