Benjamin Grahamin kolme tärkeintä sijoitusohjetta

Arvosijoittamisen isäksi tituleeratun Benjamin Grahamin teesit ovat edelleen ajankohtaisia ja niihin viitataan sijoituskirjallisuudessa usein.



Benjamin Graham oli amerikkalainen sijoitusguru ja New Yorkin Columbian yliopiston professori.

Hän oli myös maailman ehkä kuuluisimman sijoittajan, Warren Buffetin oppi-isä. Grahamin kaksi pääteostaan ovat Security Analysis ja The Intelligent Investor, joista jälkimmäistä Warren Buffet on kehunut maailman parhaaksi sijoituskirjaksi.

Sijoitusaiheinen nettisivusto Investopedia kiteytti Grahamin kolme tärkeintä sijoitusohjetta.

1. Muista varmuusmarginaali

Sijoittajan tulee etsiä sijoituskohteita joiden hinta alittaa selvästi sijoituskohteen teoreettisen oikean arvon (intrinsic value). Tällöin sijoittaja paitsi poimii mahdollisesti tuottavat sijoituskohteet, myös pienentää sijoituskohteen tappioriskiä merkittävästi.

Varmuusmarginaali (margin of safety) on tärkeää jo senkin takia että osakkeen arvonmääritys on hyvin haastavaa työtä.

Yhtiön teoreettinen arvo riippuu vaikeasti ennakoitavista tekijöistä, kuten esimerkiksi yhtiön tulevista kassavirroista ja laskelmissa käytetystä laskentakorosta. Yhtiön kassavirtojen ennakoiminen jo muutaman vuoden päähän on haastavaa, usein mahdotonta. Laskentakorko riippuu yhtiön riskipreemiosta, jonka määrittäminen voi olla hyvinkin subjektiivista. Arvonmäärityksen haasteellisuuden näkee jo siitä, kuinka erilaisia tavoitehintoja ja suosituksia eri analyytikot antavat yhtiöille.

2. Hyödynnä volatiliteetti

Kun sijoittajan on selvittänyt itselleen sijoituskohteen todellisen arvon ja varmuusmarginaalin, tulee sijoittajan perustaa sijoituspäätöksensä näille tiedoille. Kun markkinat nousevat ja laskevat mitä moninaisimmista syistä, ei sijoittajan tule lähteä markkinoiden mukaan.

Eli käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa tilannetta: sijoittaja on määritellyt yhtiön teoreettiseksi arvoksi vaikkapa 10 euroa per osake. Varmuusmarginaali on 20 prosenttia, eli tavoitehinta on 8 euroa. Nyt jos markkinoilla esimerkiksi makrotalouden synkkien uutisten vuoksi osakkeen hinta tippuu viiteen euroon, tulee sijoittajan pitää pää kylmänä, ja ostaa osaketta alennushintaan. Vastaavasti jos nousumarkkinassa osakkeen arvo nouseen yli kahdeksan euron tavoitehinnan, tulee osakkeesta luopua.

Markkinoiden volatiliteetti tarjoaa siis hienoja mahdollisuuksia – sellaiselle sijoittajalle joka on muodostanut sijoituskohteen arvosta oman itsenäisen käsityksensä.

3. Tunne itsesi sijoittajana

Tärkein asia jonka sijoittajan on itselleen selvitettävä on ajankäyttö. Kuinka paljon aikaa ja vaivaa sijoittaja on valmis käyttämään sijoituskohteiden analysointiin? Graham uskoo vakaasti, että mitä enemmän sijoittaja käyttää aikaa sijoituskohteiden analysointiin, sitä parempia tuottoja yksittäisistä sijoituskohteista on saatavissa.

Tärkeää on tämä: jos aikaa ei sijoittajalla ole tarpeeksi, on parasta pysytellä indeksisijoittajana.

Eli passiivisen sijoittajan tulisi suosia sijoituskohteita joilla saa kätevästi kunnon hajautuksen. Väistämättä tällöin ETF-sijoitukset nousevat passiivisijoittajan kannalta järkeviksi sijoituskohteiksi. Kuitenkaan pelkkä hajautus osakemarkkinoille ei riitä, vaan sijoitukset tulee hajauttaa sekä osake- että bondimarkkinoille.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa alun perin syyskuussa 2012.