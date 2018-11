Bitcoin menettänyt viikossa yli 30 prosenttia arvostaan

Kryptovaluutan tämän kuun puolessa välissä alkaneen syöksyn taustalla on luultavasti useita syitä.

Kuluva viikko on ollut karu kryptovaluutta bitcoinille. Bittirahan arvosta on viikossa sulanut yli 30 prosenttia. Perjantain päätteeksi bitcoinin vaihtosuhde dollariin oli 3901 dollaria. Vajaa vuosi sitten kryptovaluutan arvo kävi hetkellisesti 13 800 dollarissa.

Bitcoinin arvo pysyi suhteellisen vakaana kesäkuusta marraskuun puoleen väliin asti, jolloin alkoi uusi romahdus.

Maailman suosituimman kryptovaluutan marraskuun kurssinoteerauksen syiksi on esitetty useita tekijöitä.

NewsBTC-sivuston mukaan Bitcoin Cashin halkeaminen kahdeksi valuutaksi olisi heijastunut kryptomarkkinoihin. Bitcoin Cashin kehittäjät ja louhijat eivät päässeet yhteisymmärrykseen Bitcoin Cashin kehityssuunnasta. Sen seurauksena Bitcoin Cash on haljennut kahdeksi kilpailevaksi vaihtoehtokryptokolikoksi, Bitcoin ABC:ksi ja Bitcoin SV:ksi.

CNBC-sivuston mukaan 4000 dollarin tukitason alittaminen on laukaissut ”stop loss”-myynnit joillakin sijoittajilla.

Myös viranomaisilla saattaa olla oma osuutensa bitcoinin arvon sulamiseen. Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova SEC (The Securities and Exchange Commission) julkisti ensimmäiset rangaistukset kahdelle start-up -yritykselle petoksista ja väärinkäytöksistä kryptovaluutta-alan ICO-rahoituksessa. ICO eli Initial Coin Offering on joukkorahoituksen muoto, jolla kryptovaluutta-alan startupit hakevat uutta pääomaa.

Airfox ja Paragon nimiset yhtiöt keräsivät kumpikin yli 10 miljoonaa dollaria rekisteröimättömissä ICO-anneissa.

Viime viikolla Bloomberg News kertoi, että viranomaiset tutkivat nyt, tapahtuiko kryptomarkkinoilla viime joulukuussa hintamanipulaatiota, jolla kryptojen kurssit nostettiin keinotekoisesti pilviin. Tuolloin bitcoininkin kurssi nousi nopeasti mutta hetkellisesti kaikkien aikojen ennätyslukemaansa.

Bitcoinin arvoa on saattanut nakertaa myös Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n 12.11. julkaisema raportti, jossa se ehdottaa keskuspankeille omaa digitaalista valuuttaa. IMF:n mukaan keskuspankkien digitaalinen valuutta voisi toimia toimia maailmanlaajuisena yleisvaluuttana, jota voisivat käyttää niin yksityiset kuluttajat kuin myös pankit.

IMF:n ehdotus on kuitenkin vielä pelkkää pohdintaa, eikä sen lanseeraamisesta tai teknologiasta ole vielä mitään suunnitelmia.