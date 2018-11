Bloomberg: Baswaresta annettu ostotarjous

Basware panostaa voimakkaasti pilvipalveluihin. Rajusti markkina-arvoaan menettäneestä ohjelmistokehittäjästä on tullut houkutteleva ostokohde.

Uutistoimisto Bloombergin saamien tietojen mukaan vielä nimetön taho olisi antanut taloushallinnon ohjelmistoja kehittävästä Baswaresta ostotarjouksen. Mahdollisen ostotarjouksen yksityiskohdista ei vielä ole tarkempia tietoja.

Bloombergin mukaan Basware tutkii tarjouksen ehtoja.

Yhtiöstä on saattanut tulla houkutteleva ostokohde, sillä sen osakekurssi on laskenut rajusti viimeisen vuoden aikana. Yhtiön markkina-arvosta on sulanut lähes 50 prosenttia.

Basware julkaisi lokakuussa rumasti tappiollisen tulosraportin. Heinä-syyskuussa Baswaren liikevaihto laski 5,1 prosenttia vertailukauteen verrattuna, tosin orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssivaikutuksia oli 5,2 prosenttia. Oikaistu osakekohtainen tulos painui 0,21 euroa pakkaselle, kun se viime vuonna oli 0,06 euroa.

Tappiollinen tulos oli odotettu, mutta tappion suuruus tuli analyytikoille yllätyksenä. Factsetin viiden analyytikon konsensus ennusti yhtiölle -0,10 euron osakekohtaista tulosta ja 1,5 miljoonan euron liiketappiota. Ero odotetun ja toteutuneen tappion välillä oli siis suuri.

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä lisäarvopalveluiden tarjoaja.

Analyysitalo Inderes pitää Bloombergia luotettavana lähteenä, mutta tarkempien tietojen puuttuessa on vaikeaa arvioida mahdollisen tarjouksen etenemistä.

Inderesin analyytikon, Petri Ahon mukaan mukaan Baswaren suurin omistaja on vaihtoehtoissijoituksia hallinnoiva Arrowgrass Capital Partners LLP, joka omistaa yhteensä 24,79 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön muita suuria omistajia ovat yhtiön vanhat henkilöomistajat, eläkeyhtiöt ja institutionaaliset sijoittajat.

”Baswaren kurssi on laskenut voimakkaasti (noin -50 %) kuluvan vuoden aikana, kun yhtiön arvonmuodostuksen kannalta keskeisen cloud-tuottojen kasvutavoitteita lykättiin ja yhtiö kertoi lisäävänsä edelleen kasvupanostusten määrää”, Aho toteaa.

Yhtiön keskeinen tavoite on pilvipohjaisten palveluiden kasvattaminen.

”Muutumme koko ajan selkeämmin cloud-yritykseksi, ja cloud-liikevaihdon osuus koko liikevaihdostamme on nyt 66 prosenttia. Tämän vuosineljänneksen aikana cloud-tilauskertymämme kasvu kiihtyi 29 prosenttiin. Kasvun taustalla ovat nykyisten asiakkuuksien kasvattaminen, asiakkaiden siirtyminen on-premise -ratkaisuista cloud-ratkaisuihin, uusasiakashankinta ja kumppanimyynti. Tämän vuosineljänneksen aikana saatuja uusia asiakkaita ovat muun muassa National Oilwell Varco ja Balenciaga. Lisäksi nykyisiä asiakkaitamme siirtyi cloud-ratkaisujemme käyttäjiksi, kuten esimerkiksi Etelä-Australian osavaltio ja Hoyts”, Baswaren toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen totesi tulosraportin yhteydessä.

Basware julkaisi tiedotteen jossa se vahvistaa, että sitä on lähestytty sitomattomalla ja erittäin ehdollisella alustavalla ehdotuksella liittyen Baswaren koko osakekantaa koskevaan mahdolliseen julkiseen ostotarjoukseen.

Alustava ehdotus on Baswaren mukaan ehdollinen useille ennakkoehdoille, mukaan lukien muun muassa asianmukaisen rahoituksen varmistaminen, niin sanottuun. due diligence -tarkastuksen saattaminen päätökseen tyydyttävällä tavalla ja Baswaren hallituksen suosituksen saaminen.

Tällaisen mahdollisen ostotarjouksen toteuttaminen olisi puolestaan ehdollinen lisäehdoille, mukaan lukien muun muassa hyväksyminen sellaisten osakkeenomistajien toimesta, jotka omistavat vähintään 90 prosenttia Baswaren osakkeista, ja kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

Baswaren hallitus arvioi alustavaa ehdotusta ja päättää edetäänkö sen kanssa ja miten. Basware julkistaa lisätietoja asianmukaisena hetkenä. Yhtiön mukaan ei ole mitään varmuutta siitä, että alustava ehdotus johtaa ostotarjoukseen tai mihinkään transaktioon.

Mamma Mia! Bloombergin ostouutinen siivitti välittömästä #Basware:n yli 40% kiitoon. pic.twitter.com/YAau2eGnDW — Jorma Erkkilä (@ErkkilaJorma) 16. marraskuuta 2018

