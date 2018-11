Inderesin pääanalyytikko: Pääomasijoitusyhtiö CapMan on ostopaperi

CapMan tarjoaa korkeaa osinkotuottoa maltillisella riskillä, arvioi Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

CapManin osakekohtainen tulos kolmannella vuosineljänneksellä nousi 2,7 senttiin viime vuoden 2,6 sentistä.

Growth-rahaston irtautuminen Fluidosta syyskuussa oli erittäin onnistunut rahaston sijoittajille, toteaa CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig. CapMan on Growth-rahaston suurin sijoittaja noin 30 prosentin osuudella ja sen myötä irtautuminen Fluidosta vaikutti merkittävästi CapManin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Viimeaikainen epävarmuus osakemarkkinoilla lisää kuitenkin painetta yhtiön markkinasalkun hallinnoinnissa.

”Huomioimme lisääntyneen markkinavolatiliteetin muun muassa suojaamalla salkkuamme entistäkin aktiivisemmin johdannaisilla. Jatkamme myös omien sijoitettavien varojemme allokointia strategiamme mukaisesti markkinasijoituksista pääomasijoituksiin, jotka eivät tavallisesti korreloi yhtä voimakkaasti osakemarkkinan yleisen kehityksen kanssa”, Frimodig toteaa.

Useita kasvuhankkeita

Yhtiö työstää toimitusjohtajan mukaan tällä hetkellä useita kasvuhankkeita, jotka liittyvät uusien rahastojen varainhankintaan, olemassa olevien rahastojen uudelleenstrukturointeihin, uusiin mandaattipohjaisiin hankkeisiin ja yrityskauppamahdollisuuksiin.

”Toteutuessaan edellä mainitut hankkeet voivat nopeasti ja merkittävästi vahvistaa CapManin palkkio- ja tuottoprofiilia. Hankkeet edistävät pitkän aikavälin strategista tavoitettamme rakentaa CapManista johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija, jolla on entistä monipuolisemmat tuotteet palvelemaan entistä laajempaa sijoittajakuntaa.”

CapManin eilinen kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti oli kokonaisuutena odotetun vahva, toteaa Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén artikkelissaan.

”Yhtiön tulos ylitti odotukset johtuen sijoitustoiminnan odotettua korkeammista tuotoista, mutta sijoitustoiminnasta oikaistuna operatiivinen tulos oli täysin odotuksiemme mukainen. Yhtiön strategia jatkoi ripeää edistymistään ja katsauskaudella saatiin päätökseen Infra-rahaston ensimmäinen sulkeminen. Myös kulut jatkoivat positiivista kehitystään ja yhtiön kulutehokkuus parani odotetusti”, pääanalyytikko kiteyttää.

Vilénin mukaanCapManin tuotetarjonnan (kiinteistöt, private equity ja infra) korrelaatio pörssin yleiskehitykseen on varsin matala ja asiakaskunnan koostuessa puhtaasti instituutioista, on yhtiön herkkyys pääomamarkkinaan varsin matala.

”Suurin vaikutus tulee yhtiön markkinasalkusta (Q3’18: 59 MEUR tai 40 % sijoitusomaisuudesta), jonka suojausaste on kuitenkin erittäin korkea (Q3’18: 65 %) ja lisäksi salkun koko pienenee jatkuvasti sijoitusten painopisteen siirtyessä yhtiön omiin tuotteisiin.”

Tuloskasvua ja kovaa osinkotuottoa

Kokonaisuutena CapManin tulosraportti vahvisti luottamusta CapManin lähivuosien tulosparannusta kohtaan, pääanalyytikko toteaa. Odotettavissa on tulosparannus ensi vuodelle.

”2019 odotamme yhtiöltä merkittävää tulosparannusta (2019e EPS: 0,17 euroa). Tulosparannuksen ajureina toimivat hallinnointiliiketoiminnan kasvu sekä voitonjako-osuustuotot Nordic Real Estate I -rahastosta. Tähän tulosparannukseen liittyy mielestämme vain kohtuullista riskiä, sillä hallinnointiliiketoiminnan kasvua ajaviin uusiin tuotteisiin (NPI, NRE2, infra ja Buyout 11) on erittäin hyvä näkyvyys. Lisäksi Nordic Real Estate 1:n irtaantumisvaihe on jo niin pitkällä, että voitonjaon piiriin siirtyminen on käytännössä varmaa ja kysymys onkin enemmän ajoituksesta ja voitonjaon suuruudesta.”

Odotetun tuloskasvun ansioista pääomasijoitusyhtiön osakkeen arvostustaso on Vilénin mukaan houkutteleva.

”Pääomamarkkinoiden kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta olemme valmiit katsomaan kuluvan vuoden tuloskertoimien (2018e: P/E 21x) yli johtuen hyvästä näkyvyydestä ensi vuoden tulokseen. 2019 ennusteellamme P/E-kerroin laskee houkuttelevalle 9x tasolle. Vaikka ennuste sisältääkin merkittäviä kertaluontoisia tuottoja, näemme kertoimessa nousuvaraa yhtiön strategian edetessä ja hallinnointiliiketoiminnan kannattavuuden parantuessa. Verrokkiryhmän laskeneesta arvostustasosta huolimatta, ovat CapManin kertoimet edelleen alle verrokkien tason. Emme pidä tätä perusteltuna huomioiden yhtiön hyvät tulosnäkymät ja verrokkeja matalampi herkkyys pääomamarkkinoista.”

CapManin lähivuosien osinkotuotot ovat Inderesin ennusteilla 7-8 prosentin tasolla ja osinkoon liittyvä riski on Vilénin mukaan hyvin maltillinen.

”Tulosparannuksen realisoitumisen myötä kohoava arvostustaso yhdessä korkean osinkotuoton kanssa pitääkin osakkeen tuotto/riski-suhteen hyvällä tasolla.”

Inderesin suositus CapManin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 1,85 euroa.