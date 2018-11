Euroalueen ostopäällikköindeksi laski alimmalle tasolle neljään vuoteen

Euroalueen teollisuus- ja palvelualojen yhdistetty ostopäällikköindeksi PMI laski lokakuussa matalimmilleen kahteen vuoteen. Perjantaina julkistettu IHS Markit -yhtiön marraskuun euroalueen PMI osoittaa teollisuustuotannon laskutrendin jatkuvan marraskuussa.

Marraskuun teollisuustuotannon PMI laski lisää lokakuusta 51,5 pisteeseen. Yhdistetty PMI laski lokakuun 52,7 pisteestä 53,1 pisteeseen, mikä on alhaisin lukema 47 kuukauteen.

Sekä teollisuuden että palvelualojen ostopäällikköindeksit jäivät ekonomistien odotuksia alemmalle tasolle.

Tuoreet ostopäällikköindeksin lukemat on kylmä suihku Euroopan keskuspankin EKP:n aikeille aloittaa rahapolitiikan kiristäminen.

Keskuspankki pitää vajaan kolmen viikon päästä kokouksen, jossa sen on tarkoitus päättää velkakirjojen ostot vuoden lopussa.

Ostopäällikköindeksin lasku ei ole ainoa merkki euroalueen talouskasvun hiipumisesta. OECD laski euroalueen kasvuennustettaan ja kuluttajaluottamus laski odotettua enemmän.

Kaiken lisäksi tällä viikolla tuli tieto, että Saksan kansantalous supistui heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia. Euroalueen suurimman talouden autoteollisuus on ollut vaikeuksissa uusiin päästövaatimuksiin mukautumisessa.

Saksan ja euroalueen heikot makroluvut saivat euron valuuttakurssin 0,6 prosentin laskuun suhteessa dollariin.

Danske Researchin analyytikko kommentoi PMI-lukuja Twitterissä.

#Eurozone November #PMI did not bring the rebound in momentum that #markets were hoping for, but showed persistent weakness in manuafcturing and further adverse spill-overs to service sector activity. PMIs currently only point to moderate Q4 GDP #growth rebound of 0.3% q/q. pic.twitter.com/TBnyTwMUJY

— Aila Mihr (@aila_mihr) 23. marraskuuta 2018