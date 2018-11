5 helppoa tapaa lisätä itseluottamusta töissä

Itsevarmuus on suuressa roolissa työelämässä. Näillä viidellä tavalla lisäät itseluottamusta töissä.

Itseluottamus on kuin investointi: kun uskot itse siihen, mitä teet, niin ihmiset ympärilläsikin luottavat tekemiisi päätöksiin. Joillekin ihmisille tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Onneksi on olemassa tapoja lisätä itseluottamusta, jos et usko tarpeeksi omiin taitoihin ja kykyihin. Business News Daily tuo esiin viisi tieteen tukemaa helppoa tapaa, joilla saat roiman annoksen itsevarmuutta.

Pukeudu oikeisiin vaatteisiin

Vaatteiden merkitystä on helppo aliarvioida tai vähätellä. Vaatekaapin sisältö voi vaikuttaa merkittävästi itseluottamukseen ja mielentilaan.

Eräässä tutkimuksessa saatiin selville, että formaalimpi pukeutumistyyli muuttaa ihmisen ajatteluprosesseja. Formaalit vaatteet saavat ihmisen tuntemaan itsensä itsevarmemmaksi ja tämä taas muuttaa tapaa katsoa maailmaa. Tutkimustulokset antavat osviittaa, että pukeutuminen vaikuttaa ihmisen kognitiivisiin prosesseihin.

Lyhyesti sanottuna: pukeudu vaatteisiin, joissa tunnet olevasi paras versio itsestäsi. Vaatekaappia voi uudistaa muutamalla laadukkaalla vaatekappaleella, joissa tunnet olosi vaikutusvaltaiseksi.

Rakentava kritiikki kehittää taitoja

Kritiikin saaminen voi olla vaikeaa ja se voi alentaa itseluottamusta, jos sen antaa lannistaa itseään liikaa. Ihmiset, jotka kritiikkiä saadessaan puolustelevat tekojaan eniten, omaavat todennäköisimmin alhaisen itsetunnon.

Suodata saamasi kritiikki, äläkä pidä sitä negatiivisena asiana. Jos rakentavan kritiikin ottaa avoimesti vastaan, se voi auttaa kehittämään erilaisia taitoja ja ihmissuhteita.

Keskustelun avaaminen töissä

Yhteistyö ryhmässä voi olla stressaavaa ja tuoda esiin jäsenten epävarmoja piirteitä.

Vältä kiusalliset tilanteet, ota härkää sarvista ja avaa keskustelu kollegoiden kanssa kevyillä ja mielenkiintoisilla keskustelunaiheilla. Tämä voi parantaa tiimin tuottavuutta ja purkaa stressiä.

Musiikki vaikuttaa mielentilaan

On tiedossa, että musiikki vaikuttaa mielentilaan. Tiesitkö, että tietyntyyppinen musiikki voi vaikuttaa suoraan itsetuntoon?

Northwestern Universityssä teetetyssä tutkimuksessa koehenkilöille soitettiin kahta eri soittolistaa. Toisessa oli ”suuritehoisia” kappaleita ja toisessa taas ”matalatehoisia” biisejä, joita esitettiin kahdelle eri ryhmälle. Tämän jälkeen koehenkilöt suorittivat erilaisia tehtäviä. Ryhmä, jolle soitettiin voimakkaita kappaleita, suoriutui tehtävissä menestyksekkäämmin ja osoittivat itsevarmuuden merkkejä, kuin ryhmä, jolle soitettiin toista soittolistaa.

Tutkimustulokset toivat esille, että tietty musiikki voi lisätä itsevarmuuden ja määrätietoisuuden tunteita. Tutkimuksessa voimaannuttavimmat biisit olivat Queenin ”We will rock you” ja 2 Unlimitedin ”Get ready for this”.

Seuraavan kerran, kun olet menossa työhaastatteluun, pohdi tarkkaan mitä musiikkia kuuntelet etukäteen.

Hyvä ryhti kunniaan

Ohio State Universityn tekemän tutkimuksen mukaan hyvä ryhti voi lisätä itsevarmuutta. Richard Petty, Ohio State Universityn psykologian professorin mukaan, ihmiset eivät huomioi tarpeeksi, kuinka paljon ryhti voi vaikuttaa heidän mielentilaan ja ajattelutapaan.

Minkä mielikuvan sinä itse saat ihmisestä, joka kantaa itseään hyvässä ryhdissä, kun taas ihminen jonka hartiat ovat lyssyssä ja katse laahaa maata? Tuleeko sinulle itsevarmempi olo, kun suoristat ryhtisi?

Jokainen ihminen kokee epävarmoja aikoja, mutta sen ei kannata antaa ottaa valtaa koko elämästä. Luota itseesi ja usko kykyihisi saavuttaa asettamasi tavoitteet.