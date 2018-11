HKScan vajosi yhä syvempiin vaikeuksiin

Elintarvikejalostaja HKScanin kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti on karua luettavaa.

Viime vuonna yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli pakkasella 17,6 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tammi-syyskuun aikana liiketappiota on tullut jo peräti 45 miljoonaa euroa.

Kolmannen kvartaalin liikevoitto oli miinuksella 10 miljoonaa euroa, kun vielä vuosi sitten tappio oli 0,8 miljoonaa.

Keskeinen syy viime aikaisiin ongelmiin on Rauman yksikön käynnistykseen liittyvät haasteet. Niiden negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liiketulokseen oli tammi–syyskuussa lähes 31 miljoonaa euroa. Vielä kolmannella vuosineljännekselläkin negatiivinen vaikutus oli 8,1 miljoonaa euroa.

Rauman siipikarjayksikkö vaikeuksissa

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Latvanen ei peitellyt tulosjulkistuksessa Rauman ongelmia.

”Kolmas vuosineljännes ja tammi-syyskuu olivat meille selvä pettymys. Kolmannella neljänneksellä onnistuimme parantamaan edelleen Rauman siipikarjayksikkömme toimituskykyä, mutta käyttöönottoon liittyvät haasteet painoivat edelleen tulostamme. Jatkamme Rauman yksikön tehokkuuden ja taloudellisen suorituskyvyn parantamista. Pitkällä aikavälillä yksikkö parantaa tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme huomattavasti ja tukee siten HKScanin strategian toteutusta”, Latvanen toteaa.

HKScan täsmensi konserninlaajuista tehostamisohjelmaansa heinäkuussa 2018. Ohjelman tavoitteena on 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Ohjelman merkittävimpien hyötyjen odotetaan syntyvän tuotannon tehostamisesta. Sen lisäksi yhtiö karsii edelleen muun muassa hallintokustannuksia ja hyödyntää konsernin synergioita entistä laajemmin, toimitusjohtaja kertoo.

Yhtiön strategian keskiössä on broilerituotannon lisääminen, sillä siipikarjan kulutus on kasvussa. Rauman yksikkö on juuri siipikarjantuotantoyksikkö.

Rauma yksikkö ei kuitenkaan selitä kaikkia ongelmia, sillä HKScanin ongelmat ovat jatkuneet jo kolme vuotta. Vaikeudet näkyvät myös yhtiön taseessa. Konsernin nettovelka nousi syyskuun lopussa lähes 306 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli 193 miljoonaa.

Yhtiö joutui turvautumaan syyskuun alussa korkeakorkoiseen, kiinteään 8,0 prosentin koron hybridilainaan.

Tuoko pääomistaja ongelmia?

Jos siis Rauman käynnistäminen on vain yksi ongelmien lähde, niin mihin yhtiö sitten polttaa rahaa?

Alma Talentin analyytikko Ari Rajala epäilee, että jäljet johtavat HKScanin suurimpaan omistajaan, LSO Osuuskuntaan. LSO Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsentensä, eli lihantuottajien tukeminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen.

”Tiedä sitten, paljonko siihen (lihatalojen heikko kannattavuus) vaikuttaa omistajakunta? Eli lähtevätkö mahdolliset voitot raaka-ainekustannuksina omistajille”, Rajala pohtii Iltalehden haastattelussa.

Osana tehostamisohjelmaa HKScan käynnisti strategisen arvioinnin, joka liittyy Suomen tuotantotoiminnan tehostamiseen ja sopeuttamiseen. Prosessin tuloksena henkilöstömäärä vähenee.

Lisäksi kaikissa neuvottelujen piirissä olleissa yksiköissä varaudutaan kausivaihteluista johtuviin paikkakuntakohtaisiin lomautuksiin. Näillä toimilla HKScan aikoo tavoittaa noin seitsemän miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Lähiajan näkymiin yhtiö ei tehnyt muutoksia. Strategian toteuttamisen vaikutus alkaa näkyä vuonna 2018 myynnin arvon nousuna ja parantuneena tuotannon tehokkuutena.

Lihankulutuksen arvioidaan kasvavan lähivuosina maailmanlaajuisesti 1,6 prosenttia vuodessa. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on yksi vahvimmista kasvun ajureista. Lisäksi useat kulutukseen vaikuttavat arvotrendit tukevat HKScanin strategian toteuttamista.

