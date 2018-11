Kahvia, kiitos! – Miksi työpaikan kahvitauoille kannattaa osallistua

Suomalaiset ovat innokkaita kahvinjuojia ja monelle kahvitauko on työpäivän paras hetki. Kahvin sanotaan parantavan tuottavuutta ja sisältävän monia hyviä terveysvaikutuksia.

Kahvi maistuu suomalaisille ja ei ihme – suomalaiset juovat kahvia eniten maailmassa. Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen mukaan suomalaiset juovat vuosittain noin 10 kg kahvia henkeä kohden. Tämä vastaa noin 4-5 kupillista mokkaa per henkilö.

”Monipuolistunut valikoima vahvistaa entisestään kahvinjuontia tärkeänä osana suomalaista ruokakulttuuria. Suomi profiloituu eniten kahvia juovana kansana maailmassa. Kahvi kuuluu meillä arkeen ja juhlaan, isoihin mukeihin ja pieniin juhlakuppeihin”, kertoo Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies Marleena Tanhuanpää.

Kärsisikö suomalaisten työteho jos kahvia ei olisi?

Kahvikulttuurin merkitys työpaikoilla on suuri. Silloin saa huilata hetken ja vaihtaa kuulumisia kollegoiden kanssa. Muutama vuosi sitten Kulta Katriinan teettämän kyselyn mukaan, ”yli puolelle suomalaisista kahvitauko on työpäivän paras hetki”. Kahvitauko on tärkeä tiimihengen kasvattaja.

Jopa 63 prosenttia kyselyyn vastaajista kertoo, että pomolle voi jutella rennommin kahvitauon aikana. Talouselämä uutisoi, että ”kahvitauko paljastaa työpaikan hengen”.

”Työpaikan sosiaaliset suhteet hoidetaan kahvitauoilla. Kahvitauoilla tulee satunnaisia kohtaamisia, joita ei muuten työpaikalla ehkä tulisi”, pohtii eräs kyselyyn vastaajista.

Moni kyselyyn vastanneista arvelee, että suomalaisten työteho kärsisi, jos kahvia ei olisi. Yli puolet vastaajista myöntää, että kahvitauko on päivän paras hetki.

Kahvinjuonti parantaa tuottavuutta

Kahvitarjoilu työpaikoilla on helppo tapa pitää työntekijät tyytyväisenä, tuotteliaana ja terveenä.

Kulta Katriinan kyselyyn vastanneista 34 % ilmoittaa juovansa 3–4 kuppia kahvia päivässä ja 60 % vastasi, ettei aamu tahdo käynnistyä ilman kahvia.

Kahvi liitetään usein kofeiiniin ja sen piristävään vaikutukseen. Entrepreneur uutisoi kahvin parantavan työn tuottavuutta ja lisäävän suorituskykyä sekä valppautta. Kahvitaukojen taas on tutkittu edistävän stressistä palautumista. Kahvi voi myös lisätä tahdonvoimaa ja itsekontrollia, ja jotkut tutkimukset esittävät, että se parantaa jopa lähimuistia.

Kahvi yhdistetty pitkään elinikään

Hiljattain tehty tutkimus yhdistää kahvinjuonnin pidempään elinajanodotteeseen. Business Insider tuo esiin JAMA Internal Medicinen teettämän tutkimuksen, johon vastasi puoli miljoonaa ihmistä. Tutkimustulokset toivat esiin, että koehenkilöillä, jotka joivat 4-5 kuppia kahvia päivässä oli 12 % pienempi todennäköisyys kuolla ennenaikaisesti, kuin henkilöillä, jotka eivät juoneet kahvia. Tutkimus tarkasteli koehenkilöitä kymmenen vuoden ajan, joista 387 494 oli kahvinjuojia.

Kahvin kofeiinipitoisuudella ei nähty olevan merkitystä, josta voisi päätellä, että hyödyt eivät liity kofeiiniin.

Kahvilla sanotaan olevan monia antioksidanttisia vaikutuksia. Business Insider tutki kahviin yhdistettyjä hyviä terveysvaikutuksia. Niiden mukaan kahvijuonti vähentää todennäköisyyttä kuolla sydän- ja verisuonisairauteen, sairastua kakkostyypin diabetekseen ja todennäköisyyttä sairastua syöpään.

Tutkimustuloksista ei kuitenkaan voida vetää suoria johtopäätöksiä siihen, että vain kahvi pidentää elinikää. Ne voivat kuitenkin osoittaa, että kahvinjuojilla on vähentynyt riski kuolla ennenaikaisesti. Kahvilla voi olla myös haittavaikutuksia. Terveyskirjasto Duodecimin mukaan haittavaikutukset ovat kuitenkin lieviä. Yleisimmät haittavaikutukset johtuvat kahvin piristävästä vaikutuksesta, joka voi aiheuttaa unettomuutta.

