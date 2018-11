Kansalaisaloite dieselveron poistamisesta keräsi hetkessä yli 50 000 allekirjoitusta

Aloitteen tavoitteena on käyttövoimaveron poisto dieselpolttoainetta käyttäviltä autoilta.

Kansalaisaloite sai välittömästi huikean suosion. Se avattiin maanantaiaamuna verkkopalvelu Kansalaisaloite.fi-sivustolla ja illalla noin klo 21.00 se oli kerännyt lähes 57 000 allekirjoitusta. Eduskunnan on otettava esitys dieselveron poistamisesta käsiteltäväkseen, koska aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 ääntä.

Aloitteen mukaan käyttövoimaveron perusteena oleva käyttökustannusten tasaus ei enää toteudu bensiini- ja dieselpolttoainetta käyttävien autojen välillä. Esimerkiksi 95 oktaanisen bensiinin hinnan ollessa 1,55 €/l ja dieselpolttoaineen 1,57 €/l, polttoaineisiin sisältyvien verojen määrä on bensiinillä 1,09 €/l ja dieselpolttoaineella 0,83 €/l.

Käyttövoimavero on dieselautoilla huomattavasti suurempi, kuin bensiiniä käyttävillä autoilla.

Käyttökustannukset ovat dieselautoilla paljon suuremmat kuin bensiiniä käyttävillä autoilla, johtuen dieselpolttoaineen hinnankorotuksista.

Etenkin Pohjois-Suomessa ei tule toimeen ilman henkilöautoa, koska välimatkat ovat pitkiä ja työmatka-aikoihin joukkoliikenne ei useinkaan ole sopiva kohtuulliset matka-ajat huomioiden jos ollenkaan, aloitteen perusteluissa todetaan.

Kansalaisaloitteen alullepanija Haapavedellä asuva Tuulikki Paavola. Hän huomasi tankatessaan dieselautoaan paikallisella huoltoasemalla, että diesel-litran hinta oli ylittänyt 95-oktaanisen bensiinin litrahinnan.

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO2). Katsastuksessa mitatuilla päästötiedoilla ei ole vaikutusta veron määrään. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan. Uudemmat ajoneuvot verotetaan CO2-tiedon ja vanhemmat ajoneuvot kokonaismassan perusteella.

Käyttövoimavero ei ole hiilidioksidipäästöarvon mukaan kasvava, vaan perustuu portaittain auton massaan. Käyttövoimaveron määrä riippuu siitä, millainen ajoneuvo on kyseessä. Veron päiväkohtainen määrä on 5,5 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta, kun on kyse henkilö- tai kaksikäyttöautosta, tai ajoneuvosta, joka on katsastamattomien muutosten johdosta käyttötarkoitukseltaan lähinnä henkilöauto.

Pääsääntöön on kuitenkin muutama poikkeus.

Veron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 1,5 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö. Jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini, vastaava määrä on 0,5 senttiä. Jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja dieselöljy, määrä on 4,9 senttiä. Ajoneuvon, jonka käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine, päiväkohtainen veron määrä on 3,1 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta.

Paketti-, matkailu- ja huoltoautojen veron määrä päivää kohden on 0,9 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta.

Käyttövoimavero on siis erityisen ankara juuri dieselhenkilöautoille.