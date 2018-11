Kiinteistösijoitusyhtiö Investors House antoi positiivisen tulosvaroituksen

Investors House nosti näkemyksiään kuluvan vuoden operatiivisesta tuloksesta.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos (EPRA) paranee merkittävästi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Aikaisemman ohjeistuksen mukana Investors House odotti operatiivinen tuloksen paranevan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.

Investors House julkaisee osavuosikatsauksen huomenna torstaina noin klo 9.30.

Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen arvioi Investors Housen liikevaihdon, nettotuoton ja operatiivisen tuloksen kasvaneen vertailukaudesta yhtiön kasvuhankkeiden myötä.

”Raportoitu tulos tulee kuitenkin olemaan nollatasolla johtuen Ovaron omistuksen laskennallisen verovelan kirjanpitoteknisestä kirjauksesta. Päähuomiomme Q3-raportissa tulee keskittymään yhtiön lähivuosien kasvunäkymiin ja erityisesti johdon kommentteihin koskien suunnitelmia kiinteistörahastojen julkistamisesta”, Kinnunen toteaa artikkelissaan.

Investors Housen tarkoituksena on laajentaa rahastovalikoimaa vaihtoehtorahastoihin ja myydä tulevaisuudessa kiinteistöpohjaisia sijoitustuotteita.

Inderesin päähuomion kohteena kolmannen kvartaalin raportissa ovat Investors Housen yleiset lähivuosien kasvunäkymät ja erityisesti se, milloin yhtiö voisi saada uusia kiinteistörahastoja perustettua.

”Näemme vaihtoehtorahastoissa huomattavaa skaalautuvaa potentiaalia yhtiölle pidemmällä aikavälillä”, Kinnunen toteaa.

Inderesin mukaan Investors Housen osakkeen käypä arvo on 7,7 euroa. Arvion pohjalla on osien summa -arvonmääritys, jota muut arvostusmetodit tukevat. Inderesin suositus osakkeelle on lisää. Yhtiön viimeisin kurssinoteeraus oli 6,5 euroa.

Yhtiön tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on nykyisellä kurssinoteerauksella noin 0,7x.

Investors House on Nasdaq Helsingissä noteerattu kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiöllä on kaksi liiketoiminta-aluetta: omassa taseessa olevat sijoitukset eli Kiinteistöt sekä muille sijoittajille tarjottavat Palvelut.

Investors House-konserniin kuuluvia yrityksiä ovat listatun emoyhtiön lisäksi rahastoyhtiö Dividend House, vuokravälitysketju OVV Asuntopalvelut ja toimitilayhtiö IVH Kampus. Investors Housen osakkuus- ja yhteisyrityksiä ovat mm Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj sekä IVH Asunnot Oy.