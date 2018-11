46 kuntaa on päättänyt nostaa veroprosenttiaan vuodelle 2019, kertoo Kuntaliitto. Kunnat jakautuvat yhä enemmän alhaisen ja korkean veroäyrin kuntiin.

Kuntaliiton mukaan kunnallisvero nousee ensi vuonna 480 000 asukkaalla, koska 46 kuntaa on päättänyt nostaa veroprosenttiaan vuodelle 2019. Tosin veroja korottavia kuntia on seitsemän vähemmän kuin viime vuonna.

Syynä kunnallisverojen korotuksiin on tietenkin kuntien kiristyvä taloustilanne.

”Tänä vuonna kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi etenkin siksi, että kuntien verotulot ovat kääntyneet laskuun. Tilanteen huomioiden nostajien määrä on maltillinen ja kertoo siitä, että kuntalaisten kukkarolle meneminen on viimesijainen keino talouden tasapainottamiseen”, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina toteaa.

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti, 22,50 prosenttia, on ensi vuonna Haapajärvellä, Honkajoella, Jämijärvellä, Reisjärvellä ja Teuvalla.

Alhaisin Manner-Suomen veroprosentti on puolestaan tuttuun tapaan Kauniaisissa, jossa veroprosentti on vain 17,0. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on ensi vuonna 19,88 prosenttia, ja se nousee 0,04 prosenttiyksikköä kuluvasta vuodesta.

Kuntaliiton mukaan ensi vuonna 180 kunnalla veroprosentti on 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.

”Suurin osa korottajista on pieniä kuntia, joissa veroprosentit ovat jo ennestään korkeita ja valtionosuuksien merkitys tulopohjassa suuri. Kuntien väliset erot näyttävät edelleen kasvavan, vaikka koko maan taloustilanne on kohtuullisen hyvä. Näin ei voi jatkua. Korotuksissa näkyvät osaltaan myös valtionosuusleikkaukset ilman vastaavaa maan hallituksen tavoittelemaa kustannusten alenemaa”, Timo Reina sanoo.

Eniten veronkorottajia on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa korottajia on kymmenen. Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa oli molemmissa kuusi korottajakuntaa.

Suurimmissa kaupungeissa veroprosentti ei muutu. Espoossa, Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vantaalla veroprosentti ei muutu, kuntaliitto toteaa.

Kunnallisvero on palkansaajille merkittävä verorasitus, sillä keskituloinen, noin 3 600 euroa kuukaudessa tienaava palkansaaja maksaa kunnallisveroa keskimäärin noin 7 500 euroa vuodessa.

Kuntien keskimääräiset veroprosentit ovat olleet nousussa 80-luvun alusta lähtien. Vuonna 1980 keskimääräinen kuntien tuloveroprosentti oli alle 16 prosenttia, kun se nykyään on lähes 20 prosenttia. Vuodesta 2014 lähtien keskimääräiset veroprosentit eivät ole enää juurikaan nousseet.

Katso oman kuntasi tuloveroprosentti ja sen muutos ensi vuonna alla olevasta taulusta.