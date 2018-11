Maksa laina pois fiksusti – parhaat vinkit

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Monet ottavat lainoja erilaisiin tarpeisiin.

Lainoja voi ottaa esimerkiksi asunnon ostamista varten, remonttia, matkaa tai vaikka auton huoltoa tai lainojen yhdistelyä varten. Laina tulee kuitenkin aina maksaa takaisin korkojen ja kulujen kera. Joskus laina saattaa olla mukana omassa taloudessa vuosikausiakin, joten sen pois maksaminen kannattaa suunnitella hyvin huolellisesti.

Lainoja kannattaa vertailla huolellisesti ennen lainan hakemista. Kun lainoja on vertailtu, kannattaa miettiä, miten laina maksetaan takaisin. Lainasopimus pitäisi allekirjoittaa vasta sitten, kun olet miettinyt, kuinka laina maksetaan takaisin.

Tässä artikkelissa käymme läpi parhaat vinkit lainan pois maksamiseen.

1. Tee tiukka budjetti

Lainan maksaminen ja kuukausittaiset lyhennykset pitäisi laittaa taloudelliseksi prioriteetiksi. Mitä pidempään laina roikkuu maksamattomana, sen kalliimmaksi se tulee sinulle. Kannattaa siis laittaa lainan lyhennyksen maksamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi joka kuukausi.

Tee itsellesi tiukka budjetti, jossa otat huomioon kaikki pakolliset laskusi – mukaan lukien lainan lyhennys. Pidättäydy suurista impulsiivisista ostoksista ja keskity laittamaan kaikki ylimääräiset rahasi (jotka eivät mene laskujen ja muiden tärkeiden asioiden maksuun) lainan lyhentämiseen.

Kun laina on maksettu pois, olosi on takuulla stressittömämpi.

2. Maksa pois pienimmät lainat ensin

Jos sinulla on useampia lainoja, kannattaa maksaa pois pienimmät lainat ensin. Kun olet maksanut pois pienet lainat, keskity maksamaan suurempia lainoja ja maksa hieman ylimääräistä. Näin luot niin sanotun velkalumipallon, ja maksat pois lainat mahdollisimman nopeasti.

3. Maksa pois kalleimmat lainat ensin

Voit myös keskittyä maksamaan pois kalleimpia lainoja ensin. Maksamalla kalleimmat lainat pois ensin, säästät rahaa kuluissa ja koroissa. Kun kallein laina on maksettu pois, käytä ylimääräistä rahaa maksaaksesi pois toiseksi kalleinta lainaa.

4. Ota yhdistelylaina

Mikäli sinulla on useampia lainoja, voi olla hyvä idea ottaa suurempi yhdistelylaina ja maksaa pois kaikki lainat kerralla. Näin sinulla on maksettavanasi vain yksi laina, yhdet korot ja yhdet kulut useamman lainan sijaan. Lisäksi on paljon helpompaa pitää kirjaa vain yhdestä lainasta, kuin useasta lainasta.

5. Älä ota lisää lainaa

Kannattaa aina hallita vain yhtä lainaa kerrallaan. On hyvä välttää ottamasta lisää lainaa ja keskittyä maksamaan pois laina, joka sinulla on nyt. Kun laina on maksettu pois, voit harkita uuden lainan ottamista, jos se on tarpeellista. Älä kuitenkaan koskaan ota uutta lainaa maksaaksesi pois nykyisen lainan lyhennyksiä.

6. Säästä ja maksa pois ylimääräisiä summia

Kun sinulle tulee hetkiä, jolloin tienaat hieman ylimääräistä, kannattaa laittaa kyseinen summa säästöön. Säästä esimerkiksi muutaman kuukauden tai vaikka vuoden verran kaikki ylimääräiset tulosi ja maksa lainan lyhennystä pois hieman ekstraa. Saat lyhennettyä lainaasi hieman nopeammin!

7. Neuvottele lainasi uudestaan

Harva tietää sitä, että voit neuvotella uudet lainaehdot lainalle. Mikäli taloudellinen tilanteesi muuttuu, voit aina olla yhteydessä lainanmyöntäjään ja sopia uusia lainaehtoja. Jos esimerkiksi tulosi nousevat, voit sopia nopeammasta maksuaikataulusta. Mikäli tulosi pienenevät, voit yrittää sopia pidempää maksuaikaa tai uutta maksuerää.

Ja muista myös se, että mikäli taloudessasi tapahtuu väliaikaisia heittoja, voit aina pyytää lisää maksuaikaa tai lyhennysvapaan kuukauden. On parempi olla yhteydessä lainanmyöntäjään ja olla rehellinen tilanteestasi, kuin jättää lasku maksamatta.

Yhteenveto

Lainan pois maksamisen tulisi aina olla yksi tärkeimmistä taloudellisista tavoitteistasi. Mitä kauemmin laina on maksamatta, sen kalliimmaksi se tulee sinulle. On hyvä idea nipistellä budjetista ja välttää impulsiivisia ostoksia, kunnes lainasi on maksettu kokonaan pois. Kaikki ylimääräiset tulot on hyvä laittaa sivuun ja maksaa niillä pois lainaa suuremman erän verran.