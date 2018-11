Markkinat reagoivat Iso-Britannian brexit-neuvotteluiden vaikeuksiin

Iso-Britannian pääministeri Theresa May on ajautunut vaikeuksiin Brexit-neuvottelujen sopimusluonnoksen vuoksi.

Jo kolme maan hallituksen ministeriä on jättänyt tehtävänsä Iso-Britannian ja EU:n neuvotteleman erosopimuksen vuoksi.

Hallituksen brexit-ministeri Dominic Raab ilmoitti jättävänsä ministerinpaikkansa. Aiemmin Pohjois-Irlannin asioista vastaava ministeri Shailesh Vara jätti leikin kesken. Eroistaan ovat ilmoittaneet myös työ- ja eläkeasioista vastannut ministeri Esther McVey ja brexit-apulaisministeri Suella Braverman.

Britannia hyväksyi keskiviikkona EU:n kanssa luonnostelemansa erosopimuksen. Britannia pysyy tulliliitossa EU:n kanssa, kunnes uudet kauppasopimukset saadaan aikaan. Edessä on kuitenkin uusi haaste, sillä sopimusta on kritisoitu Iso-Britannian kannalta toivottua selvästi heikommaksi ja pääministerillä on suuria haasteista saavuttaa koko parlamentin luottamuksen saavuttaminen erosopimukselle.

Theresa May puolusti eilen maan parlamentissa voimakkaasti EU:n kanssa tehtyä erosopimusta. Lisäksi May kommentoi sopimusluonnosta myös Iso-Britannian kansalaisille lehdistötilaisuudessa torstai-iltana.

Pääministeri ei aio erota ministerien erojen ja brexit-sopimusta kohtaan osoitetun kritiikin vuoksi. Pääministeri painotti, ettei Britanniassa järjestetä uutta kansanjärjestystä EU-erosta, vaan Britannia jättää EU:n maaliskuussa suunnitellusti.

”Johtajuus on oikeiden päätösten tekemistä eikä helppojen päätösten tekemistä”, May sanoi.

Iso-Britannian valuutta punta on heikentynyt ja myös heilahdellut voimakkaasti viime päivinä epävarman Brexit-tilanteen vuoksi. Vielä 7.11. punta noteerattiin 1,32 dollariin, kun se tänä aamulla oli vajonnut 1,28 dollariin.

Eroneuvottelujen vaikeudet näkyvät myös korkomarkkinoilla. Iso-Britannian kahden vuoden valtiolainan korko vajosi 0,69 prosenttiin, kun se syyskuun alkupuolella kävi 0,92 prosentissa. Markkinakorot ovat alentuneet, koska markkinoilla uskotaan brexit-vaikeuksien alentavan todennäköisyyttä maan keskuspankin koronnostoille ensi vuonna.

