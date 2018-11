Mikä on CVC-varmennekoodi?

Jos olet ikinä tehnyt ostoksia verkkokaupoissa luotto- tai pankkikortilla, sinua on erittäin todennäköisesti pyydetty antamaan luottokortin CVC-varmennuskoodi korttitietojen yhteydessä.

Onko CVC-koodilla muuta tarkoitusta, kuin lisätä päänvaivaa jo pitkältä tuntuvaan ostotapahtumaan? Tietenkin on!

CVC-varmennuskoodin tarkoituksena on lisätä korttimaksamisen turvallisuutta ja varmistaa, että juuri kortinhaltija on varmasti vastuussa nettiostoksesta.

CVC vai CV2?

Kuten rakkaalla lapsella, maksukortin varmennuskoodilla on monta nimitystä:

CVC / CVC2 (Card Validation Code)

CVV / CV2 / CVV2 ( Card Verification Value)

CSC ( Card Security Code)

CID (Customer Identification Number)

Listaa voisi jatkaa loputtomiin, mutta CVC-varmennuskoodin perustarkoitus on aina mahdollistaa vahva varmentaminen maksutapahtuman yhteydessä.

Varmennuskoodin nimitys riippuu maksu- tai luottokortin tarjoajasta. Esimerkiksi Visa-korttiyhtiö käyttää nimeä CVV jaMasterCard nimeä CVC.

Teknologian kehittyessä myös varmennekooditeknologia muuttuu. Sen takia esimerkiksi CVC-koodi on kehittynyt CVC2-varmennuskoodiksi. Numerolla kaksi lyhenteessä tarkoitetaan seuraavan sukupolven varmenneprosessin käyttöä maksukortissa. Näissä korteissa on CVC-koodin lisäksi toinen varmennekoodi koodattuna maksukortin magneettiselle raidalle.

Oli varmennuskoodin nimi mikä tahansa, luottokorttien vertailu kannattaa aina!

Missä kohtaa maksukorttia CVC-varmennekoodi sijaitsee?

CVC-varmennekoodi on kolmi- tai nelinumeroinen luku, joka löytyy painettuna maksukortista. Kortin tarjoajasta riippuen CVC-koodin sijainti voi olla kortin etu- tai taustapuolella. MasterCard ja Visa -maksukorteissa varmennekoodi yleensä sijaitsee allekirjoituslaatikon vieressä.

Jos kyseessä on yhdistelmäkortti, luottokortin numero sijaitsee kortin etupuolella ja varmennekoodi taustapuolella allekirjoituslaatikon vieressä. Yhdistelmäkortin pankkikortin numero sijaitsee kortin taustalla ja pankkikortin varmennekoodi pankkikortin numeron vieressä.

Mitä CVC-koodi varmentaa?

CVC-koodia ei pidä sekoittaa maksukortin PIN-koodiin. CVC-varmennekoodi on käytössä esimerkiksi verkkokauppaostoksissa, kun PIN-koodi syötetään esimerkiksi kivijalkakaupan maksupäätteellä. Molempien numeroiden on tarkoitus parantaa korttiturvallisuutta, mutta toimivat täysin eri tilanteissa.

Koska CVC-koodi on kirjoitettu maksukorttiin, kysymällä CVC-varmennuskoodia verkkokaupat voivat varmistaa, että ostajalla on varmasti luotto- tai maksukortti fyysisesti hallussaan. Tämä varmennustapa ei tietenkään ole 100% varma, sillä kuka tahansa, jolla on maksukortti hallussaan voisi tehdä ostoksia verkossa CVC-varmennuskoodin avulla.

Useimmat pankit vaativat maksukortin varmennuskoodin lisäksi vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiililompakolla verkkomaksutapahtuman yhteydessä.

Varmennuskoodi on kuitenkin ensimmäinen este korttitietojen väärinkäytökselle. Kun lähimaksaminen yleistyi Suomessa, monelle heräsi huoli maksukorttiturvallisuudesta. Pelättiin, että maksukortin lähimaksuominaisuuden avullakorttitietoja voitaisiin urkkia esimerkiksi julkisessa liikenteessä. Lähimaksamisen yhteydessä saataviin tietoihin ei kuulu CVC-varmennekoodi.

Jos CVC-varmennetta ei olisi ja pankkisi ei vaatisi vahvaa tunnistautumista, kuka tahansa voisi tehdä ostoksia hyvin vähillä tiedoilla eli pelkällä maksukortin numerolla, haltijan nimellä ja kortin voimassaoloajalla.

Onneksi suurin osa verkkokaupoista vaatii varmennuskoodin käyttöä ostosten yhteydessä.

Huomioi: Suhtaudu huolella verkkokauppoihin, jotka eivät korttitietojen yhteydessä pyydä varmennekoodia tai tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla.

Kannattaako CVC-varmennekoodi peittää tai piilottaa maksukortista?

Muutama vuosi sitten Ruotsissa ohjeistettiin peittämään tai jopa raaputtamaan varmennekoodi maksukortissa väärinkäytösten estämiseksi. Tällöin ryöstettyä fyysistä korttia ei voisi käyttää väärin tilanteissa, joissa varmennekoodia tarvitaan. Lisäksi korttitietojen kopioiminen esimerkiksi pankkiautomaattiin liitetyllä lukijalla ei onnistuisi.

Varmennekoodin piilottamista ei suositella Suomessa paristakin syystä. OP:n tiedotuksen mukaan ”ylimääräiset teipit saattavat aiheuttaa kortin jumiutumisen maksupäätteeseen tai automaattiin”, eli varmennekoodin fyysistä peittämistä ei suositella.

Jos luottokortin muokkaaminen, kuten CVC-varmennekoodin pois rapsuttaminen, on auttanut väärinkäytöksen tapahtumista, vastuu väärinkäytöstä siirtyy luottokorttitarjoajalta kuluttajalle.

Huolellinen maksukortin säilytys ja käyttö ovat parhaita keinoja ehkäistä maksukorttirikollisuutta. CVC-varmennekoodin olemassaolo kuitenkin toimii lisäturvana, jos korttitiedot sattuisivat joutumaan vääriin käsiin. Jos epäilet maksukortin tai sen tietojen joutuneen vääriin käsiin, ota heti yhteyttä pankkiisi ja/tai kortin sulkupalveluun.

Julkaistu alunperin VertaaEnsin.fi blogissa Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.