Nämä automerkit ja -mallit kiinnostavat käytetyn auton ostajia

Mercedes-Benz ja Cadillac nostattivat syksyn autokuumetta.

Kamux.fin lokakuun katsotuimman automerkin kärkipaikkaa piti suvereenisti Mercedes-Benz, ja sen perässä tulivat tasavahvoina Audi, BMW ja Volkswagen. Saksalaisten merkkien ohella menopeleistä kiinnostuneet tutkivat myös Volvoja, Cadillaceja ja Fordeja. Havaittavissa oli Cadillac-huumaa, sillä automallien kärkeen kiilasi yli 6000 klikkauksella Cadillac Escalade ja Cadillac Escalade kurvasi myös katsotuimmaksi yksittäiseksi autoksi.

Käytettyjä autoja tutkitaan ahkerasti verkossa joko tositarkoituksella tai ajanvietteeksi. Lokakuussa Kamuxin yli 4 000 automallia esittelevillä verkkosivuilla klikkailtiin eniten Mercedes-Benziä, Audia, BMW:tä ja Volkswagenia.

”Saksalaiset automerkit ovat yleensä vahvasti edustettuina niin katsotuimpien merkkien kuin mallienkin osalta. Myös Volvolla on oma merkkiuskollinen autoilijakuntansa. Joskus joku erityinen autoyksilö saa suuren huomion, kuten Cadillac Escade tuhansilla klikkauksilla. Lokakuussa katsotuimpien listoilta löytyvät myös perheautojen suosikkimerkit Skoda, Toyota, Ford ja Mitsubishi”, toteaa Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Iiskonmäen mukaan moni kuluttajista hakee runsasta tavaratilaa tai toiminnallista perheautoa, kuten Skoda Octaviaa tai Volkswagen Passattia, joiden hintahaarukka vaihtelee hieman alle kymmenestätuhannesta reiluun kolmeenkymmeneentuhanteen.

”Kymmenen suosituimman listalla on myös Mitsubishi Pajero, josta löytyy myös laajempi hintaskaala. Laajan valikoiman myötä tarjolla on eri hintaluokan malleja asiakkaille, joilla on yhtenäinen käyttötarve, mutta eri budjetti”, toteaa Iiskonmäki merkkikohtaisista listoista.

Katsotuimmat merkit lokakuussa 2018

Mercedes-Benz

Audi

BMW

Volkswagen

Volvo

Cadillac

Ford

Skoda

Toyota

Mitsubishi

Katsotuimmat mallit lokakuussa 2018

Cadillac Escalade

Mercedes-Benz C-sarja

Volvo V90

Audi Q7

Skoda Octavia

Mercedes-Bentz E-sarja

Audi A4

Volkswagen Passat

Mitsubishi Pajero

Ford Ranger

Top 3 katsotuimmat lokakuussa 2018

Cadillac Escalade EXT 6,2 V8

Volvo V90 D4 190HV Business

Audi Q7 Business 3,0 V6