Nokia panostaa nyt täydellä höyryllä 5G-teknologiaan

Nokia perustaa Access Networks -divisioonan hyödyntääkseen täysimittaisesti 5G-teknologian mahdollisuudet ja tekee muutoksia yhtiön johtokunnan kokoonpanossa.

Nokia julkisti tänään edenneensä suunnitelmissaan mukauttaa organisaatiorakennettaan paremmin yhtiön strategiaa tukevaksi, vahvistaa johtoaan ja varmistaa Nokian johtoasema 5G-aikakaudella.

”Nokian kattava tuotevalikoima tuo meille ainutlaatuisen kilpailuedun 5G-aikakaudella”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. ”Luomalla Access Networks -organisaation, joka pitää sisällään sekä kiinteät että langattomat verkot, pystymme parantamaan asiakaslähtöisyyttämme, yksinkertaistamaan hallintorakennettamme ja hyödyntämään tehokkaammin koko portfoliotamme.”

Access Networks -divisioona tulee koostumaan Nokian nykyisistä Mobile Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmistä, ja muutos astuu voimaan 1.1.2019. Mobile Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmien uudet johtajat tulevat raportoimaan Access Networksin johtajalle, joka nimitetään myöhemmin.

Tommi Uitto nousee Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja nimitys astuu voimaan välittömästi. Uitto on työskennellyt yhtiössä 23 vuotta ja hänellä on vahvaa asiantuntemusta radiotekniikasta. Hän on myös laajalti tunnettu Nokian asiakkaiden keskuudessa. Viimeisimmässä roolissaan Alcatel-Lucent-yrityskaupan jälkeen Uitto on toiminut Mobile Networks -liiketoimintaryhmän myynnistä vastaavana johtajana.

”Tommi on vahva johtaja, jolla on oikeanlaista kokemusta sekä myynnistä että tuotekehityksestä. Olen mielissäni, että hän otti vastaan tämän tehtävän”, sanoi Suri. ”Laajalla kokemuksellaan verkkoliiketoiminnasta Tommi tuo tehtävään uskottavuutta sekä todistettuja kykyjä vauhdittaa tuotejohtajuutta ja liiketoiminnan menestystä.”

Teleoperaattorit sekä maailmalla että Suomessa ovat jo kokeilleet tai parhaillaan testaamassa 5G-teknologiaa. Suomi on ensimmäisten maiden joukossa avaamassa 5G-verkkoja kaupalliseen käyttöön ensi vuoden alusta.

Nokia odottaa 5G-teknologian käyttöönoton yhä nopeutuvan ja kiihtyvän vuoden loppua kohden. Yhtiön strategiana on tarjota 5G-toiminnassa muutakin kuin verkkoratkaisuja. Yhtiö kertoi osavuosikatsauksessaan, että sen tavoitteena on rakentaa vahva mittava ohjelmistoliiketoiminta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Nokia osti kalifornialaisen SpaceTime Insight -yhtiön, joka tarjoaa koneoppimiseen perustuvia analytiikkaratkaisuja ja IoT-sovelluksia maailman suurimmille kuljetus- ja energia-alan yhtiöille ja julkisia palveluja tarjoaville organisaatioille, kuten FedEx ja Singapore Power.

5G mahdollistaa esineiden internetin eli IoT:n nykyistä paremman hyödyntämisen, jolloin matkapuhelinverkkoa alkavat käyttää erilaiset laitteet, sensorit, kodinkoneet ja lukemattomat teollisuussovellukset.

Konkreettisin muutos on verkon käytön huomattava nopeutuminen. Aluksi nopeus on noin kymmenkertainen nykyiseen 4G:hen verrattuna, mutta myöhemmin vauhti tulee vain kasvamaan.