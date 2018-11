Neljä vuotta sitten Nordnet mullisti Suomen sijoitusmarkkinat lanseeraamalla kuluttomat Superrahastot. Nyt tuomme markkinoille uuden konseptin: Nordnet Smart -salkut.

Vastaavia tuotteita ei ole ollut aiemmin saatavilla suomalaisille yksityissijoittajille.

Nordnet Smart -salkut on kehitetty tuottamaan paremmin kuin perinteiset rahastot ja voittamaan vertailuindeksi pitkällä aikavälillä. Salkut tarjoavat globaalin ja kaikki pääomaluokat kattavan hajautuksen. Konsepti perustuu moderniin omaisuudenhoitoon ja se on kehitetty yhdessä J.P. Morganin kanssa, joka on yksi maailman johtavista investointipankeista. Nordnetin kehittämä digitaalinen sijoitusneuvonta täydentää palvelua ja auttaa valitsemaan sopivimman salkun.

Perustan Smart-salkuille luovat kolme eri riskitasoille suunniteltua rahastoa – Nordnet Smart 5, 10 ja 15 – joissa luku kertoo tavoitellun vuosittaisen riskin määrän (vuotuinen prosentuaalinen volatiliteetti). Mitä korkeampi luku, sitä korkeampi tavoiteltu tuotto- ja riskitaso. Olemme todella ylpeitä voidessamme esitellä nämä uudet rahastot, sillä ne ovat täysin ainutlaatuisia. Vastaavia tuotteita on tarjottu aiemmin instituutiosijoittajille, mutta nyt ne ovat saatavilla myös suomalaisille yksityissijoittajille alkaen 15 euron minimimerkinnällä.

Yhdellä sijoituksella koko maailma

Nordnet Smart -rahastot sijoittavat viiteen eri omaisuusluokkaan:

osakkeisiin

korkoihin

hyödykkeisiin

kiinteistöihin

luottoihin.

Automatisoitu ja systemaattinen sijoitusstrategia sopeuttaa sijoitukset markkinatilanteeseen tarjoten sinulle älykkäämpää sijoittamista. Jos markkinat laskevat ja volatiliteetti kasvaa, Smart-salkut tasapainotetaan automaattisesti vastaamaan tavoiteltua riskitasoa vähentämällä osakemarkkinariskiä.

Rahastoja on perinteisesti paketoitu jakamalla sijoitukset osakkeiden ja korkojen kesken ennalta määritellyissä suhteissa. Tämä on ollut helppo ja kannattava business rahastoyhtiöille, mutta kallista sinulle. Olet saanut salkun, joka ei yleensä vastaa yksilöllistä riskiprofiiliasi ja riski on ollut liian korkea tai liian alhainen. Yleensä ”tasapainotetut” rahastot on jaettu 40 % osakkeisiin ja 60 % korkoihin, ja aggressiivisemmat rahastot ovat sijoittaneet 75–100 % pääomasta osakkeisiin. Tavoitteena on ollut, että toinen omaisuusluokka nousee toisen pudotessa ja luo siten tasapainoa sijoitukselle. Tämä lähestymistapa on sekä vanhentunut että virheellinen. Viimeisten 15 vuoden aikana on selvinnyt, että korrelaatio osakkeiden ja korkojen välillä voi vaihdella huomattavasti ja tutkimukset osoittavat, että yli 95 % tuotoista 60/40-rahastoissa tulee osakeriskistä. Tämän kutsuminen tasapainotetuksi sijoituksesi on jollain tapaa virheellistä.

Uuden sukupolven säästämistä

Nordnet Smart -rahastoissa on vuotuinen palkkio, jonka suuruus on 0,79 %–0,99 %. Rahastoihin ei liity muita lisäkustannuksia. Smart-salkuilla haluamme tarjota asiakkaillemme maailmanluokan sijoitustuotteen, joka heijastaa uusimpia suuntauksia varainhoidossa, ilman korkeita minimisijoitusvaatimuksia tai korkeita kuluja. Smartit tarjoavat riskin tasapainottamisesta lähtevän lähestymistavan vanhan staattisen prosentuaalisen jakauman sijaan. Nordnet Smart -salkku on kokonaisvaltainen sijoitusratkaisu sijoittaessaan viiteen edellä mainittuun omaisuusluokkaan. Et välttämättä tarvitse muuta.

Ennen kuin voit sijoittaa näihin tuotteisiin, pyydämme sinua vastaamaan neuvontapalvelun kysymyksiin. Nordnet Smart -salkkujen neuvontapalvelu on kehitetty antamaan sinulle sopiva tasapaino salkkuusi. Vastaamalla neuvonnan kysymyksiin varmistamme, että saat juuri sinulle sopivan sijoitussuosituksen. Saatuasi suosituksen voit tehdä kertasijoituksia tai aloittaa kuukausisäästämisen ja ottaa rennosti.

Haluamme olla jatkossakin aktiivisten kaupankävijöiden ja treidaajien ykkösvalinta, mutta Smart-salkuilla avaamme oven uudelle alueelle. Uskon, että näin pystymme palvelemaan entistä paremmin suomalaisia säästäjiä ja sijoittajia.

Lue lisää tuotteesta ja aloita säästämään älykkäämmin jo tänään!

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.