Asunnonostajan ostotoimeksianto on useimmille suomalaisille tuntematon palvelu

Kiinteistövälitysalan Keskusliiton mukaan vain joka kolmas suomalainen tietää mikä on asunnon ostotoimeksianto.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toteutti IRO Researchin kanssa tutkimuksen, jossa kysyttiin, onko asunnon ostotoimeksianto tuttu. Tutkimuksesta selvisi, että ostotoimeksianto ei ole yleisesti tunnettu palvelu ja vain 34 prosenttia suomalaisista on kuullut siitä.

Asunnon ostoa helpottava palvelu on selkeästi tutumpi 45-65-vuotiaille, joista lähes 40 prosentille palvelu on tuttu. Omistusasujista 38 prosentille ostotoimeksianto on tuttu ja vuokralla asujista 22 prosenttia on kuullut asunnon ostotoimeksiannosta. Nuorista 18-24-vuotiaista kuluttajista vain 22 prosenttia tietää, mitä asunnon ostotoimeksianto tarkoittaa.

Ostotoimeksianto tehdään yleensä silloin, kun asiakas etsii kohdetta, joka ei ole julkisesti markkinoilla tai asiakkaalla ei ole aikaa kartoittaa sopivaa kohdetta. Kiinteistönvälittäjä etsii asiakkaiden toiveiden mukaista kotia tietyiltä alueilta tarkoilla kriteereillä omien verkostojen ja kohdennetun markkinoinnin avulla.

”Suurin osa suomalaisista on tottunut etsimään uuden asunnon itse, mutta tämän soisi muuttuvan. Vaikka ostotoimeksiantojen määrä on kasvanut, edelleenkään suurin osa kuluttajista ei tiedä, että kiinteistönvälittäjä voi auttaa myös omia toiveita vastaavan asunnon etsimisessä. Kiinteistönvälittäjän kontaktien avulla on mahdollista löytää kohteita, jotka eivät ole vielä julkisessa myynnissä”, Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Ari-Matti Purhonen toteaa.

Tutkimuksesta selvisi myös, että 45-54-vuotiaista 35 prosenttia ja yli 65-vuotiaista 36 prosenttia on maksanut välittäjälle siitä, että kiinteistönvälittäjä etsi tarpeita vastaavan asunnon.

Yrittäjä Maria Kuivinen Kuivinen LKV:stä kertoo, että asiakkaan toiveena voi olla esimerkiksi huonokuntoinen, parvekkeellinen tai ylimmän kerroksen asunto. Kuivinen vinkkaa, että asunnon ostotoimeksianto tuo myös myyjälle säästöä ajallisesti ja rahallisesti. Asunnon myyjälle ei aiheudu mitään kuluja ostotoimeksiannosta, koska ostaja maksaa palkkion.

”Ostotoimeksianto on esimerkiksi Yhdysvalloissa tavanomainen tapa löytää asunto, koska se tuo myös kuluttajanturvan – sekä myyjällä että ostajalla on omat välittäjät. Ostotoimeksiannon tekijälle palvelu on riskitön, ja välittäjän verkoston kautta tulee parhaimmillaan puolet lisää asuntoja tarjolle, muistuttaa Tampereen SP-Kodista yrittäjä Johanna Peltonen.