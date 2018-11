Outokumpu antoi positiivisen tulosvaroituksen – osake poikkeuksellisen edullinen

Teräsyhtiön tasepohjainen arvostus on romahtanut 50 prosenttia viime vuodesta.

Outokumpu antoi perjantaina positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö saa 32 miljoonan euron vakuutuskorvauksen ja päivittää neljännen neljänneksen näkymiä ylöspäin.

Outokumpu ja vakuutusyhtiöt ovat saaneet päätökseen neuvottelut, jotka koskivat Tornion Ferrokromitehtaalla vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtunutta liiketoiminnan omaisuus- ja keskeytysvahinkoa. Outokumpu saa vakuutuskorvauksena 32 miljoonaa euroa, joka kirjataan neljännen neljänneksen tulokseen.

Näin ollen Outokumpu päivittää näkymänsä ja odottaa neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi kuin vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Aiemmin yhtiö odotti neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä.

Saksan viranomaiset teräsyhtiöiden riesana

Outokummun osake laski kuitenkin Helsingin pörssissä perjantain lähes 4,8 prosenttia. Myös teräsyhtiö SSAB laski 2,4 prosenttia.

Syynä kurssilaskuun oli teollisuuskonserni Thyssenkruppin perjantaiaamuna julkistama tulosvaroitus antoi tulosvaroituksen. Tulosvaroitus liittyi Saksan viranomaisten teräskartellitutkintaan.

Markkinaviranomainen tutkii Saksassa parhaillaan useita Saksassa toimivia yhtiöitä teräksen hintakartellista. Thyssenkrupp oli ensimmäinen teräsyhtiö, joka on maininnut hintakartellitutkimuksen tiedotteessaan.

Analyytikot ovat alentaneet Outokummun suosituksia. Vielä kaksi kuukautta sitten seitsemän analyytikkoa suositti ostamaan yhtiön osakkeita, nyt enää neljä.

Teräsyhtiön kurssilasku on ollut viimeisen vuoden aikana raju. Vielä syyskuun alussa viime vuonna Outokummun osake noteerattiin lähes 8,8 euroon. Nyt markkina-arvo on sulanut 3,8 euroon. Osakekurssi on siis laskenut lähes 57 prosenttia.

Tämä siitä huolimatta, että yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti oli positiivinen yllätys.

Yhtiön oikaistu liikevoitto ylsi heinä-syyskuussa 75 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusennuste oli ollut 58 miljoonaa. Osakekohtainen tuloskin nousi 0,07 euroon vertailukauden negatiivisesta 0,06 eurosta.

Yhtiön ohjeistus viimeiselle vuosineljännekselle oli kuitenkin pettymys sekä analyytikoille että markkinoille.

Sijoittajien varovaisuutta selittänee myös euroalueen talouskehityksen hiipuminen. Euroopan komissio arvioi euroalueen talouskasvun olevan ensi vuonna 1,9 prosenttia, kun vielä heinäkuussa kasvua arvioitiin tulevan 2,0 prosenttia.

”Sisäiset ja ulkoiset riskit ja epävarmuudet ovat kasvaneet, ja se verottaa taloudellisen toiminnan tahtia”, sanoo komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

Outokumpu hinnoiteltu alle verrokkien

Kurssilaskun seurauksena Outokummun osakkeen arvostus on laskenut selvästi. Esimerkiksi Inderesin tulosennusteilla tämän vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 11x ja ensi vuoden ennusteella 7,9x. Tasepohjainen P/B-kerroin on tasolla 0,6x. Odotettu osinkotuotto on sekä tänä että ensi vuonna 6,6 prosenttia.

Tasepohjaisen arvostuksen lasku on poikkeuksellisen raju. Viime vuoden lopussa P/B-kerroin oli vielä 1,2x, joten arvostustaso on laskenut alle vuodessa 50 prosenttia. Vuoden 2016 lopussa arvostuskerroin oli peräti 1,6x.

”Suhteellisesti Outokumpu arvostetaan noin verrokkiryhmän tasolle, mutta jo melko selvällä alennuksella suhteessa pääverrokkeihin Aperamiin ja Acerinoxiin”, toteaa Inderesin analyytikko Petri Kostowski.

Kostowskin mukaan Outokummun tasepohjainen arvostus on ollut vastaavalla tasolla vuosina 2013 ja 2015, jolloin yhtiö oli huomattavasti heikommassa tuloskunnossa sekä taseen osalta huomattavasti riskisempi suuren velkamäärän vuoksi.

”Historiallisesti alle 0,6x P/B-luvulla tehty sijoitus Outokumpuun ei ole ollut huono pitkällä tähtäimellä”, analyytikko toteaa.

Teräsyhtiön pitkän aikavälin keskiarvo tasepohjaisessa arvostuksessa on 0,93x.