Raakaöljyn hinta syöksyy

Lokakuun alusta alkanut raakaöljyn hinnanlasku kiihtyi perjantaina, kun WTI-laadun barrelin futuurihinta laski peräti 7,7 prosenttia.

Lokakuun vuoden huipusta hinta on laskenut jo 34 prosenttia. Myös brent-laadun hinta on romahtanut. Kuluvalla viikolla öljyn hinnasta on sulanut 12 prosenttia, mikä on kovin lasku sitten tammikuun 2016.

Viime päivien turbulenssin taustalla on sijoittajien kasvava pelko öljyn liikatarjonnasta sen jälkeen, kun Saudi-Arabian öljyministeri ilmoitti torstaina maailman suurimman öljynviejän lisänneen tuotantoaan tämän kuun aikana.

USA on antanut kahdeksalle maalle luvan poiketa Iranin vastaisista pakotteista, mikä on saattanut vauhdittanut öljyn hinnan laskua. Sanktioiden voimaantuleminen oli markkinoiden tiedossa ja siten sen vaikutukset ovat näkyneet hinnoissa jo aiemmin. USA:n myöntämät poikkeukset tulivat kuitenkin markkinoille yllätyksenä viime kuussa.

Myös Venäjän raakaöljyn tuotanto on tällä hetkellä ennätystasolla, mutta maa ei sulje pois uusia tuotannonrajoituksia, jos tuottajamaat sopivat niistä yhteisesti.

Öljyn hintaa painaa alas myös markkinoiden huoli maailmantalouden kasvun hiipumisesta. Esimerkiksi Saksan talousmoottori on osoittanut yskähtelyn merkkejä. Pelot hidastuvasta kasvusta ovat näkyneet osakemarkkinoilla ja se näyttää nyt heijastuvan myös raaka-ainemarkkinoille.

”Osakemarkkinat antavat ennakkoaavistusta talouskasvusta. Uskon että se häiritsee ihmisiä”, IAF Advisors -yhtiön energiakonsultti Kyle Cooper toteaa uutistoimisto Bloombergille.

Öljyn lähiajan hintakehityksen kannalta OPEC-maiden ja Venäjän yhteinen kokous Wienissä joulukuussa. Jolleivat öljyntuottajamaat pääse tuolloin yhteisymmärrykseen öljyn tuotannonrajoituksista, saattaa ylitarjonta jatkua ensi vuodelle.