Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa on tuttu käsite monelle, mutta mitä omille luottotiedoille voi tehdä maksuhäiriömerkinnän jälkeen? Ja voiko tilannetta parantaa mitenkään velan takaisinmaksun jälkeen?

Jos kuluttaja on lyhentänyt maksuhäiriön aiheuttaneen velan kokonaisuudessaan, voi kuluttaja pyytää luottotietorekisteriä lisäämään tietoihinsa ref-merkinnän. Ref-merkintä luottotiedoissa tarkoittaa, että maksuhäiriön aiheuttanut velka on lyhennetty kokonaisuudessaan.

Kerromme tässä jutussa lisää ref-merkinnästä ja miten sen lisäys onnistuu luottotietoihin maksuhäiriön jälkeen.

Miten maksuhäiriömerkinnän saa?

Maksuhäiriömerkinnän saa, jos jättää velan tai lainan lyhentämättä.

Esimerkiksi kulutusluotoissa maksuhäiriömerkinnän voi saada jos laina on jätetty maksamatta yli kaksi kuukautta myöhässä alkuperäisestä eräpäivästä. Yleisempää on kuitenkin saada maksuhäiriömerkintä vasta kun tilanne on edennyt siihen, että velka on jäänyt maksamatta jo yli kuuden kuukauden ajan.

Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottotietoihin tuomioistuimen päätöksellä. Ennen maksuhäiriömerkinnän tekoa velkojan on kuitenkin pitänyt lähettää velalliselle useita maksukehotuksia.

On hyvä huomioida, että useimmat velkojat ja lainantarjoajat tarjoavat mahdollisuutta joustoon velan lyhentämisessä.

Jos tietää, ettei kykene lyhentämään lainaa suunnitelman mukaisesti, kannattaa olla yhteyksissä velkojaan. Velkojan kanssa on yleensä mahdollista sopia uudesta maksusuunnitelmasta ja samalla välttää maksuhäiriömerkinnän saaminen luottotietoihin.

Maksuhäiriömerkinnän kesto

Maksuhäiriömerkinnät ovat yleensä voimassa tietyn ajan riippumatta siitä, onko velka jo maksettu takaisin kokonaisuudessaan vai ei.

Yleensä maksuhäiriömerkintä näkyy luottotiedoissa kolme vuotta. Merkintä kuitenkin poistetaan kahdessa vuodessa, jos velka on maksettu kokonaisuudessaan pois eikä kuluttaja saa uutta häiriömerkintää tämän kahden vuoden aikana. Jos kuluttaja saa uuden maksuhäiriömerkinnän, edellisen häiriömerkinnän kesto pitenee neljään vuoteen.

Pisimmillään maksuhäiriömerkintä voi olla luottorekisterissä 15 vuotta, sillä siinä ajassa velka vanhenee. Velan vanhenemisen jälkeen maksuhäiriömerkintä poistetaan rekisteristä.

Ref-merkintä

Kun kuluttaja on saanut maksuhäiriön aiheuttaneen velan maksettua voi hän pyytää Ref-merkintää luottotietoihinsa. Ref-merkinnällä voidaan lyhentää maksuhäiriömerkinnän kestoa luottorekisterissä vuodella. Lisäksi ref-merkintä toimii merkkinä lainanantajille siitä, että maksuhäiriön aiheuttanut velka on maksettu takaisin.

Ref-merkintää täytyy kuitenkin itse pyytää lisättäväksi omiin luottotietoihin. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, ja rekisterinpitäjälle pitää pystyä todistamaan, että velka on maksettu takaisin kokonaan. Luottorekistereitä pitävät Suomessa esimerkiksi Bisnode Finland Oy ja Suomen Asiakastieto Oy.

Ref-merkintä voi helpottaa maksuhäiriön saaneen kuluttajan elämää, sillä maksuhäiriömerkintä estää usean eri sopimuksen tekemisen.

Esimerkiksi vuokrarästeistä johtuva maksuhäiriö voi estää vuokra-asunnon saamisen. Jos maksuhäiriöön on lisätty ref-merkintä, voi vuokra-asuntokin irrota helpommin sillä tuleva vuokranantaja tietää, että edellinen vuokravelka on hoidettu. Lisäksi jotkin kulutusluottojen tarjoajat kuten myöntävät lainaa sellaisille maksuhäiriön saaneille, jotka ovat maksaneet maksuhäiriön aiheuttaneen velan takaisin kokonaisuudessaan.

Lähteet:

Takuusäätiö

Suomen perintätoimisto oy

Julkaistu alunperin VertaaEnsin.fi blogissa

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.