Stockmann vastaa verkkokaupan tuomaan haasteeseen

Kivijalkakaupan vaikeuksista kärsinyt kauppaketju on kaksinkertaistanut verkkokauppansa myytävien tuotteiden määrän lyhyessä ajassa.

Tavarataloketju Stockmann on kamppaillut taloudellisissa vaikeuksissa jo pitempään. Viime vuonna yhtiön liiketappio oli yli 148 miljoonaa euroa, ja tänäkin vuonna tammi-syyskuun aikana liiketappiota kertyi 2,2 miljoonaa euroa. Stockmann Retailin eli tavarataloliiketoiminnan tappio oli tammi-syyskuussa lähes 31 miljoonaa euroa.

Yhtiön kivijalkamyynnin ongelmista kertoo se, että yhtiö joutui sulkemaan Oulun tavaratalonsa.

Stockmannin onkin pystyttävä vastaamaan verkkokaupan luomaan haasteeseen.

Verkkokauppa kasvaa

Osavuosikatsauksessaan yhtiö kertoi avaavansa muotiin, kauneuteen ja kodin designiin keskittyvän B2C-kauppapaikan Suomeen keväällä 2019. Markkinapaikka-alusta mahdollistaa uusien brändien, partnereiden ja tuotealueiden tuomisen stockmann.com-verkkokauppaan.

Markkinapaikan pilotti käynnistyi syyskuussa ensimmäisen kumppanin, XS Lelujen, jolloin lelut palasivat asiakkaiden ostettaviksi Stockmannin verkkokaupassa. Uusi Click & Collect -noutopiste, joka on avoinna joka päivä keskiyöhön asti, avautui myös Helsingin tavaratalossa.

Samanaikaisesti Stockmann laajentaa merkittävästi omaa tuotetarjontaansa ja digitaalisia palveluitaan verkkokaupassa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Viime perjantaina Stockmann kertoi, että se on tuplannut verkkokauppansa valikoiman lisäämällä lähes koko Helsingin-tavaratalonsa tuotteet ostettaviksi myös verkosta. Tämän myötä stockmann.comista löytyy yli 110 000 tuotteesta koostuva muodin, kauneuden ja kodin monipuolinen ja laadukas valikoima.

Stockmannin verkkokauppa on kasvanut ripeää vauhtia syksyn aikana: kesällä stockmann.comista oli ostettavissa 50 000 tuotetta ja nyt määrä on tuplaantunut. Merkittävästi laajentunut tuotevalikoima on nyt asiakaskunnan saatavilla koko Suomessa.

Jo aiemmin monien Helsingin-tavaratalon tuotteiden saatavuus on ollut nähtävissä stockmann.comissa. Stockmann pilotoi Helsingin-tavaratalosta toimitettavien tuotteiden verkkomyyntiä lasten muodin tuotteilla lokakuussa järjestetyn Hullut Päivät -kampanjan jälkeen. Onnistuneen pilotin seurauksena lähes koko Helsingin-tavaratalon valikoima on nyt ostettavissa myös verkosta.

”On mahtavaa, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempaa palvelua myös verkossa. Nyt keräämme ja lähetämme asiakkaiden tilaamia tuotteita jakelukeskuksemme lisäksi myös Helsingin-tavaratalostamme. Toteutimme ketterästi eri toimintojamme tiiviisti yhdistävän hankkeen hyödyntämällä ja jatkokehittämällä jo olemassa olevia työkaluja”, Stockmannin kehityspäällikkö Jari Grönmark sanoo.

Tuotevalikoima laajentuu verkkokaupassa

Tavaratalotoimituksen myötä tuotteiden saatavuus on parantunut merkittävästi, ja verkkokaupasta on ostettavissa nyt jo yli 110 000 tuotetta.

”Verkkokauppamme valikoiman tuplaaminen on tärkeä osa alkuvuodesta käynnistämäämme digikiihdytystä. Vauhti on todellakin ollut kova, sillä olemme miltei nelinkertaistaneet stockmann.comin valikoiman viime vuodesta. Tuotevalikoiman kasvattamisen lisäksi olemme lanseeranneet uusia verkkoshoppailua helpottavia palveluita, kuten puoleen yöhön saakka palvelevan Click & Collect -noutopisteen Helsingin-tavaratalossa”, Stockmannin markkinoinnista ja digitalisaatiosta vastaava Anna Salmi kertoo.

Helsingin keskustan tavaratalossa palvelevasta Click & Collect -pisteestä voi noutaa verkkokaupasta tilatut tuotteet itselleen sopivaan aikaan. Stockmann on sujuvoittanut verkko-ostosten tekoa myös nopeuttamalla verkkokauppatilausten toimitusaikoja, ja tilaukset toimitetaan nyt 1-3 arkipäivän kuluessa. Verkkokaupasta voi lisäksi Varaa ja nouda -palvelun avulla varata tuotteita kaikkiin tavarataloihin.

Stockmannin digikiihdytys ei ole kuitenkaan vielä vakuuttanut markkinoita. Yhtiö osakekurssi on laskenut elokuun alusta 30 prosenttia, eikä osakekurssissa ole ollut selvää liikettä ylöspäin. Tosin kurssia saattaa painaa alaspäin myös yleinen negatiivinen markkinatunnelma, joka painoi lokakuussa useimpia Helsingin pörssin yhtiöitä laskuun.