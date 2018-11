Terveystalo nousi voitolliseksi – osakekurssi ampaisi kovaan nousuun

Terveystalon liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,2 prosenttia vertailukaudesta 160,3 miljoonaan euroon.

Yhtiön kannattavuus nousi plussalle. Kauden voitto oli 16,0 miljoonaa euroa, kun se vuosi siten oli pakkasella 6,9 miljoonaa euroa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääosin julkisasiakkuuksien myynnin ennätysvahvan kasvun ansiosta, Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen toteaa.

”Jo tehdyistä investoinneista ja palvelumixin muutoksista huolimatta onnistuimme kannattavuutemme parantamisessa; oikaistu käyttökate kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä yli 15 prosenttia 20,1 miljoonaan euroon. Oikaistu EBITA suhteessa liikevaihtoon parani 1,2 prosenttiyksikköä ja oli 9,2 prosenttia.”

Närhisen mukaan kapasiteetin kasvu markkinoilla on pysähtynyt ja Terveystalo on tehnyt toimenpiteitä oman paikallisen tason saatavuuden varmistamiseksi. Terveydenhuollon merkittävät lisäkapasiteetti-investoinnit on Suomessa tältä erää nähty ja toimialan rakennejärjestelyt todennäköisesti jatkuvat, Närhinen toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiön kasvutavoite on edelleen 6-8 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu pitkällä aikavälillä orgaanisen kasvun ja täydentävien yritysostojen avulla.

”Näemme, että muuttuvasta asiakas- ja palvelumixistä huolimatta meillä on kyky parantaa kannattavuutta toiminnan skaalaetujen ja jatkuvan tehostamisen kautta ja tavoittelemme 12-13 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Vahva tase tukee osaltaan Attendo-yrityskauppaan valmistautumista.”

Terveystalon mukaan Suomen työllisyystilanne ja kuluttajaluottamus ovat edelleen hyvällä tasolla ja markkinaympäristö on suotuisa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, eli Sote-ratkaisun mahdollisesti viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun arvioidaan kiihtyvän.

Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa. Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana, mutta markkinoille tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti.

Kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty. Terveystalon mukaan näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Terveystalon osakekurssi ampaisi tulosjulkistuksen jälkeen selkeään nousuun. Noin klo 13.00 osake oli jo yli 9,7 prosentin nousussa.