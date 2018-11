OP antaa tietoturvayhtiö F-Securelle ostosuosituksen

F-Secure petti tulosodotukset pahasti kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekurssi on kuitenkin laskenut jo houkuttelevalle tasolle, OP arvioi.

Tietoturvayhtiö F-Securen liikevaihto kasvoi yrityskaupan siivittämänä kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden 41,0 miljoonasta eurosta 50,5 miljoonaan euroon.

Liikevoitto kuitenkin romahti heinä-syyskuussa vertailukaudesta peräti 90 prosenttia. Tulos oli myös selvästi odotuksia heikompi. Liikevoitto jäi 0,4 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 1,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö piti näkymänsä ennallaan. F-Secure ennakoi yritystietoturvan liikevaihdon kasvavan tänä vuonna noin 30 prosenttia ja kuluttajatietoturvan liikevaihdon laskevan 0–4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi yhtiö ennustaa oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan 14–18 miljoonaa euroa. Yritysostoon ja integraatioon liittyvien kulujen se ennakoi olevan 3,5–4,0 miljoonaa euroa.

Yhtiö antoi 18. lokakuuta tulosvaroituksen, jossa se laski näkymiään vuoden 2018 liikevaihdosta.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että F-Securen viimeisen vuosineljänneksen kasvu on jäämässä ennakko-odotuksia heikommaksi.

Pankin mukaan F-Secure raportoi jo toisen ”pehmeähkön” neljänneksen yritystietoturvan liiketoiminnoissaan tänä vuonna ja pankki odottaa tietoturvayhtiön orgaanisen kasvun jäävän lähineljänneksinä alle markkinoiden kasvun, joka on noin 15 prosenttia.

Kuluttajatietoturvan näkymät ovat sen sijaan vakaampia ja kasvumahdollisuuksia syntyy teleoperaattori Elisan uudesta SENSE-tuotteesta.

”Teleoperaattori Elisa tuo SENSE-tuotteen ohjelmistona omaan laajakaistareitittimeen ensi vuoden aikana ja F-Securella on meneillään vastaavia neuvotteluja useiden teleoperaattoreiden ja laitevalmistajien kanssa”, OP toteaa.

Pankin mukaan uusi jakelukanava on erinomainen tuki SENSEn kasvulle ja tuo aivan uuden nosteen F-Securen kuluttajatietoturvan liiketoimintaan pidemmällä aikavälillä.

F-Securen osakkeen arvostustaso on nyt poikkeuksellisen matala.

OP:n vuoden 2020 tulosennusteella ja 2,5 euron osakekurssilla tietoturvayhtiön EV/EBITDA-kerroin on 10,5x, mikä on selkeästi alle pitkän aikavälin keskiarvon 15x. Lisäksi arvostus on alle sektorin mediaanin 13,7x. Osakekurssi on laskenut jo 2,27 euroon, jolloin arvostuskertoimet ovat laskeneet entisestään.

Pankki nostaa F-Securen suosituksen tasolle osta, mutta laskee tavoitehinnan 3,9 eurosta 3,8 euroon.