Pääanalyytikko: USA:n välivaalien tulos saattaa johtaa entistäkin pahempaan kauppasotaan

Valta vaihtui Yhdysvaltain edustajainhuoneessa. Demokraatit saivat välivaaleissa enemmistön edustajainhuoneeseen, kun ne tähän asti ovat olleet vähemmistönä. Senaatissa puolestaan republikaanit saivat enemmistön.

Huomioarvoista vaalituloksessa on myös se, että Yhdysvallat on nyt entistäkin jakautuneempi. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan maltillisten edustajien määrä väheni.

Äänestystulos saattaa johtaa entistäkin kimurantimpaan tilanteeseen maailmankaupassa. Näin uskoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

”Koska käytännössä kaikki uudet lait pitää hyväksyttää kongressin molemmissa kamareissa, jakautunut valta kongressissa johtanee lamaantumiseen Yhdysvaltojen lainsäädännössä”, Gerich toteaa blogissaan.

Tässä uudessa valta-asetelmassa presidentti Trump todennäköisesti turhautuu melko nopeasti kyvyttömyyteensä saada lakiehdotuksiaan uuden kongressin läpi, pääanalyytikko toteaa. Se johtaa Trumpin huomion siirtymiseen muualle.

”Huomio siirtyy nopeasti niille osa-alueille, joilla presidentti voi toimia ilman kongressin tukea: ulkopolitiikkaan, kauppasotaan ja johtamiseen presidentin määräysten kautta.”

Talouden kannalta huolestuttavinta olisi Gerichin mukaan kauppasodan kärjistyminen entisestään.

”Juuri tämä on helposti edessä välivaalien jälkimainingeissa. Yhdysvallat kasvattanee tullejaan Kiinaa vastaan joka tapauksessa, mutta riskit myös EU:n ajautumisesta suoraan mukaan kauppasotaan kasvavat välivaalien jälkeen jakautuneen kongressin tapauksessa.”

Pääanalyytikko myös muistuttaa, että euroalueen talousnäkymät ovat heikentyneet jo nyt selvästi, vaikka alue ei ole joutunut suoraan mukaan kauppasotaan. Kauppasodan kärjistyminen uhkaisi pysäyttää kasvun kokonaan.

Gerichin mukaan Trumpilla on edelleen myös kana kynimättä Iranin, Pohjois-Korean ja Venäjän kanssa.

”Vaikka presidentti haluaa mainostaa itseään suurena diilintekijänä, riski tilanteen kärjistymisestä näiden maiden kanssa on huomattava. Itse asiassa jakautunut kongressi vie käytännössä pois valtaosan mahdollisista positiivisista riskeistä talousnäkymien suhteen, kun taas negatiiviset riskit kasvavat.”

Trumpin ensimmäisten vuosien aikana päähuomio markkinoilla on ollut lyhyen aikavälin kasvua tukevissa toimissa.

”Jos ja kun tällaisten toimien todennäköisyys laskee lähelle nollaa, negatiiviset riskit nousevat lähes väistämättä sijoittajien mieliin”, Gerich arvelee.

Divide and rule. The divided Congress will largely paralyze Trump’s domestic agenda. He will try to govern with executive orders and further escalate the trade war, which will add downside risks to risk appetite and the dollar. #Midterm2018 https://t.co/j6wmhzCEP5 pic.twitter.com/t8HyLMkZny

— Jan von Gerich (@JanVonGerich) 7. marraskuuta 2018